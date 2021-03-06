Sergen Yalçın ve Abdulah Avcı tahtta!

Sergen Yalçın’ın en önemli artısı devamlılığı. Hem gözün gördüğü, hem de rakamların tanıdığı bir performansa sahip. 27. Haftada David Akintola'da kanat forvetliğin hikayesini yazmaya devam ediyor. 28. haftada Abdullah hoca son haftalarda hocalar arasında hep ilk üçte iken sonunda 1. lik kürsüsüne ismini yazdırdı. Djaniny'de uzun zamandır kovaladığı 1.liğe ulaştı

27. Haftanın EN'leri

Haftanın Teknik Direktörü – Sergen Yalçın

Comparisonator platformuna verilerine göre Sergen hocanın enteresan değişimleri dikkat çekti. Defansif oyundan ziyade ofansif verilerle oluşan geçmiş performansı yer değiştirdi. Özellikle 84 total top kazanımı ile bu haftayı zirvede kaparken, rakip sahada kazanılan topları da 20 saniyede şuta dönüştürerek kaleye gitmede aldığı liderlik önemli

Haftanın Futbolcusu – David Akintola

Birebirlerde ve kazanılan birebirlerde Akintola çok önemli bir yere sahip. Bunu zaten sıkça haftanın 11'ine girerek başarıyor. 27 haftanın hücüm verilerinin tamamına yakınında 1. geldi. Attığı 2 golün yanısıra kaleye attığı 9 şutun 4'ünde isabet gördü. Ceza sahasında da 10 defa topla buluşarak kanatlar arasında neredeyse rekor kırdı.

28. Haftanın EN'leri

Haftanın Teknik Direktörü – Abdullah Avcı

Abdullah hocanın da oyun tarzında değişim göstermesi taktiksel yenilenme olayını çok hızlı bir şekilde adapte edilebileceğini işaret etti. Hocanın pas oyunundan ziyade kaleye direk giden bir yapıya döndürdüğü sistem kendisinde bile bir ilk belkide. Driblingler ve ofansif birebirlerde aldığı liderlik dikey bir hücüm anlayışının göstergesi.

Haftanın Futbolcusu – Djaniny

Djaniny aslında bir santrafor değil. Geçmiş sezonlarında kanat forvet rolünde idi. Ama Abdullah hoca onu da yeni rolüne adapte etmiş. Ligin en başarılı dribling yapan santraforu. Aynı zamanda rakip alanda top kazanımda da 1. lik kürsüsünde. Bunun üzerine santraforlar arasında hedefe yaptığı ortalarda da ligin sezon 1.liğini uzun zamandır kimseye kaptırmıyor.