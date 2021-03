Yeniden ‘İmparator’

Comparisonator platformu karşılaştırma verilerine göre Galatasaray’ın denediği 9 anahtar pasın 9'u da başarılı oldu ve 3'ü gole dönüştü. Başarılı atak aksiyonları yarışmasında hoca sezon rekoru kırdı. 11 başarılı orta ile de 30. haftanın birincisi Galatasaray. Ortadaki isabet yüzdesi de %32'lerden %50'lere tırmanınca 3 gollü galibiyet geldi.

Haftanın teknik adamı: Fatih Terim

Haftanın futbolcusu: Nouha Dicko

Haftanın takım: Galatasaray

Oyuncuların yaptıkları her harekette platform algoritması bir matematiksel ağırlık tanımlar. Makine öğrenimi ile ağırlıklar futbolcunun yaptığı her pozisyonun (+) ve (-) yüklerini hesaplamaya alır. Bu hesabın sonunda her oyuncunun maç sonu toplamı oluşur ve oyuncunun Algoritmik performansı ortaya çıkar. Bu şekilde haftanın oyuncuları seçilmiş olur. Oyun içindeki tüm oyuncuların algoritmik ağırlık toplamları da Teknik Direktör performans akümülasyonuna dönüşür ve bu sayede de haftanın ve sezonun teknik direktörleri seçimi meydana gelir.