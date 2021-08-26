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Bakan Pakdemirli ve danışmanları hakkında suç duyurusu!..

10 Ağustos Salı akşamı KRT Televizyonu'nun ilgiyle seyredilen programı “ŞİMDİKİ ZAMAN”ın canlı yayını için Edremit'e gitmiştik.

Program sırasında ertesi gün çıkacak SÖZCÜ Gazetesi'nin çarpıcı manşet haberini paylaştım.

Deneyimli meslektaşımız Hayati Arıgan'ın imzasını taşıyan haberde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 49 danışmanının bulunduğu, bunlardan ikisinin 111 suç kaydının olduğu öne sürülüyordu.

Kamuoyunda büyük ses getiren haberde adı geçen danışmanlardan Metin Çamlı, gazetemize yaptığı açıklamada, bir dava sırasında kısa süre cezaevinde kaldığını ama daha sonra beraat ettiğini, aleyhindeki bazı dosyalardan ise yargılanmasının sürdüğünü belirtti. Hapis yattığını kabul eden Çamlı, adli sicil kaydının temiz olduğunu vurguladı.

Bakan Pakdemirli ise danışmanlarıyla ilgili iddialar karşısında suskun kaldı!..

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Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile danışmanları Metin Çamlı ve Arif Barata hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dün partiden yapılan açıklamada şu hususların altı çizildi:

“Gazeteci Uğur Dündar, 49 danışmanla görev yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanları, ‘Arif Barata hakkında 47, Metin Çamlı hakkında 64 suç kaydı var' demişti. Bu açıklamanın ardından Halkın Kurtuluş Partisi avukatları harekete geçti.

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HKP avukatları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile danışmanları Metin Çamlı ve Arif Barata hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma', ‘Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi', ‘Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi', ‘Suçluyu Kayırma' ve ‘İrtikâp' suçlarını işlediklerini öne sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

‘TÜM GELİRLERİ FAİZİYLE ALINMALI'

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda belirtilen memur olarak atanabilme şartlarının hatırlatıldığı dilekçede, ‘Belirtilen kriterleri taşımadığı aşikâr olan şüpheliler, aynı zamanda aldıkları aylık 11.000 TL maaşla kamu malına da zarar vermiş olmaktadırlar. Bu nedenle yapılacak yargılama sonucunda başta maaşlarının iadesi olmak üzere, danışmanlık yaptıkları alanda kendilerine ve çevrelerine TCK m. 250 irtikâp suçunu işleyerek menfaat sağladıkları tüm gelirlerinin kamu zararı olması sebebiyle faiziyle alınması gerekmektedir' denildi.

HKP avukatları dilekçede, Pakdemirli, Çamlı ve Barata hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“SUÇ MAKİNESİ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur yaptığı açıklamada Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir suç duyurusunda daha bulunmak durumunda kaldıklarını belirterek Bakan Pakdemirli'nin danışmanlarının bir suç makinesi olduğunu iddia etti.

Pakdemirli'nin onlarca danışmanı olduğuna dikkat çeken Okur, şunları söyledi:

‘Hepsine kamu malını peşkeş çekiyorlar. Ama öyle iki tanesi var ki, bunların toplam suç kaydı 111”i buluyor. Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Yaptıkları danışmanlık ile kendilerine şahsi menfaat sağladıkları da su götürmez bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Bu suçlar: İhaleye fesat karıştırma, tehdit, hırsızlık, kasten adam öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal. Daha ne olsun? Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla yaptıkları savunma ise içler acısı: ‘Yaptık ama adli sicil kaydımız yok!' Şu aymazlığa, rahatlığa bakar mısınız? Onların bu rahatlığının nereden geldiğini biz çok iyi biliyoruz: Bu danışmanları atayan Bakan da, Bakanı atayan da aynı yolun yolcusu çünkü. Balık baştan kokar. Hangi birini sayalım? Diploma nerede desek başlangıç için yeter herhalde!..'”

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Son sözü söyleyecek olan yargıdaki gelişmelerin de takipçisi olacağız…