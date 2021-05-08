Çığlık çığlığa!..

Öylesine tuhaf, öylesine inanılması zor olaylar yaşıyoruz ki insan hangisini yazacağını şaşırıyor.

Dün tam bilgisayarın başına geçmiştim ki, Halk TV'deki Medya Mahallesi'nde değerli meslektaşım Ayşenur Arslan, son günlerde sağanak gibi yağan bu “garip ama gerçek” olaylardan birini duyurdu.

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Önceki günkü yazımda da belirttiğim gibi ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı bir topluluk var. Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un önderliğinde bağımsız ve saygın bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları bu grup, Eylül 2020'den bu yana, aylık enflasyon oranlarını hesaplıyor. Buldukları rakamlar da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranından yüksek çıkıyor!

Vay sen misin TÜİK'i onaylamayan!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıkladığına göre TÜİK, ENAG hakkında suç duyurusunda bulunuyor!

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Gerekçe ne biliyor musunuz?

TÜİK'in itibarsızlaştırılması!..

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Ayşenur'u dinlerken gülsem mi, ağlasam mı karar veremedim!..

Çünkü TÜİK'in açıkladığı verilerinin gerçek enflasyonu yansıtmadığını, bırakın ENAG'daki saygın uzmanları, neredeyse havada uçan kuşlar bile biliyor.

Bakan Elvan'ın adeta gurur duyarcasına bu suç duyurusunun TÜİK tarihinde bir ilk olduğunu belirtmesi ise akla o ünlü fıkrayı getirtiyor:

“Yolcular kendilerini terminalden getiren otobüsten inmişler, sırayla uçağa giriyorlar.

O sırada pilotları taşıyan servis arabası uçağa yanaşıyor. Ama o da ne?..

Araçtan çıkan kaptan pilotun elinde bir beyaz baston, kolunda üç noktalı bant, ona yaslanarak yürüyen yardımcı pilotun yanında da bir köpek!..

Köpeğin yol göstericiliğinde sağa sola çarparak ilerliyorlar uçağa!..

Yolcular bunun gizli kamera şakası olacağını düşünerek fazla önemsemiyor ve yerlerini alıyorlar.

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Hazırlıklar, uçuş öncesi gereken anonslar yapıldıktan sonra uçak pistte hızla ilerliyor.

Hızlanıyor, hızlanıyor ama burnu bir türlü havaya kalkmıyor!

Endişe içinde dışarıya bakan yolcular pistin sonuna yaklaştıklarını görünce, çığlıklar atmaya başlıyorlar.

Haykırışları duyan kaptan levyeyi çekerek tekerlekleri yerden kesiyor.

Uçak yükselirken derin bir nefes alıp yardımcısına dönüyor;

‘Biliyor musun? Bir gün bunlar çığlık atmakta gecikecekler ve hep birlikte geberip gideceğiz!..'

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Çok gerilere gitmeye gerek yok!

Sadece son 10 günde siyasi görüşü ne olursa olsun hep birlikte çığlık atmamızı gerektiren bir yığın olay yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz!

Bilgenin dediği gibi;

İktidar akıl tutulmasına uğrayınca, ortalık çığlıktan geçilmez olur!..