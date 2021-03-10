Hayatını ve Atatürk’ü seçen kadın!..

Paris-İstanbul hattında sık sık tren yolculuğu yapan genç bir Türk iş insanı, Macaristan'da güzel bir kadınla tanışır. Bir süre sonra evlenirler. İzmirli iş insanının ailesine söylemediği bu evlilikten bir kızı olur. 1921'de Viyana'da dünyaya gelen çocuğa Nermin adı verilir.

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Nermin eğitim çağına geldiğinde Mustafa Kemal'in yaptıklarını, gazetelerden hayranlıkla okumaya başlar.

Ancak baba İzmir'de vefat edince, annesi geçim sıkıntısına düşer.

Almanca, Fransızca, İngilizce ve Macarca konuşan, fakat Türkçe bilmeyen Nermin, henüz 14 yaşında iken Budapeşte'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin kapısına dayanır. Güçlükle büyükelçinin makamına çıkar. ‘Benim babam Türk idi. Ben Türkçe bilmiyorum. Ama Türkiye'de okumak istiyorum. Param yok. Beni Türkiye'ye gönderin. Mustafa Kemal sayesinde orada eğitim parasız' der. Büyükelçi cebine para koyar, tren biletini alır. Pasaportla birlikte öyküsünü anlatan bir de Türkçe mektup vererek, Nermin'i Türkiye'ye yollar.

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İstanbul'dan İzmir'e, babasının yakınlarının yanına giden Nermin'i akrabaları ‘kabullenmekte' zorlanırlar. Nermin o akrabadan bu akrabaya, dolanıp dururken, o yıllarda Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan İzmir Kız Lisesi'ne başvurur. Lise müdürü Türkçe bilmemesine rağmen Nermin'i okula kabul eder. Lise yıllarında Almanca dersler verir, Fuar'da çalışır.

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Mustafa Kemal'in sağladığı parasız eğitim olanağından yararlanarak İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirir. Bu arada gazetecilik de yapar. Türkçe ile birlikte İngilizce ve Fransızca'sını da ilerletir.

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Başarılı öğrenim hayatının devamında Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olarak, çağdaş siyaset biliminin Türkiye'ye girmesine öncülük edenler arasında yer alır.

Derslerinin yanı sıra, katıldığı etkinliklerde, uluslararası kongrelerde, konuk profesör olarak görev yaptığı Hür Berlin, Münih, New York, Denver, Georgetown ve California Üniversitesi'nde Türkiye'yi, Türk kadınını, Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasıyla başarılarını anlatır. “Türk Toplumunda Kadın” adlı kitabı Almanca ve İngilizce'ye çevrilir.

Atatürk'ü öylesine sever ki, oğlunun adını da Mustafa Kemal koyar…

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Bu kişi kimdir biliyor musunuz?

Hocaların hocası, saygın bilim insanı Prof. Nermin Abadan-Unat…

Emekliye ayrılma günü geldiğinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki son dersini verirken profesör, doçent ve çiçeği burnunda araştırma görevlisi olan eski öğrencileri sınıfta toplanıp bu öyküyü adeta nefeslerini tutarak dinlerler.

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Ve Nermin Hoca sözlerini şöyle noktalar:

“Ben yurdumu kendi irademle seçtim. Mustafa Kemal olmasaydı, belki ben de olmazdım. Öyle sanıyorum ki niçin Kemalist olduğumu artık anlamışsınızdır.”

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Bazen bir hayat hikâyesi, binlerce kitaptan çok daha fazla şey anlatır.