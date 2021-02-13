Televizyon habercisi değerli kardeşim Korcan Karar anlatıyor:

“Alaçatı'nın merkezindeki evimin salonunda televizyon seyrediyordum.

Saat 21.20 sıralarında önce bir uğultu, arkasından da hırçın bir rüzgar sesi, git gide çoğalarak evin içerisinde dolaşmaya başlayınca, telaşla bahçe kapısını açtım.

Dışarıda uğultu ve rüzgarın şiddeti artmış, İzmir'in iri çekirdekli, bol şıkırtılı yağmuru da şimşekler eşliğinde başlamıştı. Peş peşe çakan şimşeklerden birinin ışığında, Alaçatı Port tarafından gelip, köyün kenarından, Karaburun yönüne doğru ilerleyen hortumu gördüm. Gazetecilik refleksi ile hemen arabama atlayıp Port'a gittim.

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Alaçatı Port'a vardığımda, hortumun denizin iki yakasındaki bölümleri vurduğunu gördüm. Karşı kıyıda dev bir inşaat vincinin devrildiğini fark edince, oraya koştum. İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapılar ağır hasara uğramış, arkadaki araziye konteyner parçaları uçmuş, bir ticari araç otoparktan yaklaşık 100 metre kadar öteye sürüklenmişti. Barınakları paramparça olan 15 yaralı inşaat işçisi hastaneye götürülmek üzere ambulans bekliyorlardı. Çok kısa süre içinde ambulans, jandarma ve Çeşme Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler.

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Devrilen vincin karşı kıyısından sesler geldiğini duyunca, bu kez oraya yöneldim. Burada gördüklerim daha da vahimdi. Gecenin karanlığına rağmen hortum felaketinin ürküten boyutlarını çıplak gözle görebiliyordum. Çektiğim fotoğrafları ve tespitlerimi hemen SÖZCÜ Gazetesi İzmir Muhabiri değerli kardeşim Gökmen Ulu'ya ilettim. O da haberi sozcu.com.tr'den ilk olarak Türkiye'ye duyurdu.

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Bir yandan haber geçiyor, diğer yandan da Alaçatı Port evlerinin önündeki marinada ters dönmüş motor yatları, yarı batık yelkenlileri, hortumun otoparktan alıp çevreye savurduğu otomobilleri, ters dönmüş araçları, ayrıca camı çerçevesi patlamış evlerde oturanların feryat figan halinde bağrıştıklarını, uçan çatılardaki kiremitlerin etrafa saçıldığını dehşete kapılarak gözlüyordum.

Bir gazeteci olarak daha önce de doğal felaketleri takip ettiğim için, günün ağarmasıyla birlikte bölgenin adeta savaş alanına dönmüş olarak karşımıza çıkacağını tahmin edebiliyordum.

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Gece boyu Çeşme Belediyesi'nin çalışanları ve İzmir'den gelen kurtarma ekipleri, hortum felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiler. Hatta Çeşme'nin çalışkan Belediye Başkanı Ekrem Oran, zaman zaman kendi elleriyle enkaz kaldırdı.

Yaralı sayısının 18'e çıktığını da sabaha karşı öğrendik. Çoğunun tedavisinin Çeşme Devlet Hastanesi'nde ayakta yapıldığını, 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü öğrendik.

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Sabahın ilk ışıkları ile tekrar olay yerine vardığımda, tahmin ettiğim vahim tabloyla karşılaştım.

Altı senedir Alaçatı'da yaşıyorum, 59 yıllık Çeşmeli'yim, ben böylesi bir hortum felaketini ne yaşadım, ne de duydum!..

Sabah saatlerinde haber kanalları olay yerinden canlı yayınlar yapmaya başladılar. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gelip, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'la birlikte hasar tespitinde ve incelemelerde bulundular.

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Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Ne yazık ki bir gazeteci olarak deprem, sel, dolu ve fırtınadan sonra hortum felaketini de yaşayarak haber geçtim.

Daha önceki doğal afetlerde olduğu gibi bu felaketin yaralarını da yine birlik, bütünlük içinde, birbirimize eskisinden daha fazla sarılarak atlatacağımıza inanıyorum…”

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Korcan Karar'ın izlenimleri böyle.

Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması…

Deprem ve sel ülkesiydik, bu doğal afetlere bir de hortumlar eklendi. Çünkü ülkemiz maalesef küresel ısınmanın en etkin olduğu coğrafyanın göbeğinde bulunuyor. Uzmanlara göre; bundan böyle zaman zaman hortum felaketlerine de hazır olmalıyız.

Güzel İzmir'e ve Çeşme'mize büyük geçmiş olsun…