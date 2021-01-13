Katrilyon lira nereye gitmiş?..

Hani her ay ödemek için çok zorlandığınız elektrik faturaları var ya, işte o faturalardan TRT'nin kasasına giren para ne kadar biliyor musunuz?

Soruşturmacı gazetecilik yaparak halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken zindanlarda yatıp ağır bedeller ödeyen değerli kardeşim Murat Ağırel'in belgelere dayanarak yazdığına göre 1 milyar liradan fazla!..

Buna 1 milyar 645 milyon liralık bandrol paraları da eklenince toplam gelir 3 milyar TL'yi buluyor.

Yani eski parayla 3 katrilyon lira!..

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Peki, 5 binden fazla personeli, devasa Genel Müdürlük binası, büyük kentlerde görkemli prodüksiyon stüdyoları, gıcır gıcır makam arabaları bulunan TRT, gelirlerinin yaklaşık yarısını nereye aktarmış biliyor musunuz?

Kurum dışına!..

TRT, “kurum dışından temin edilen yapım ve programlar” için 570 milyon TL, “kurum dışı temin edilen haber ve haber program giderleri” için de 627 milyon TL olmak üzere toplamda 1 Milyar 250 Milyon TL harcamış!..

Açıkçası çoğu yandaş kişi ve kuruluşlara TRT kasasından Horhor Çeşmesi gibi paralar akıtılmış!..

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Murat'ın Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesini okurken aklıma, TRT'de çalıştığım yıllarda yaptığım bir Almanya yolculuğum geldi…

Almanya'da yaşayan işçilerimizin sorunlarını anlatan bir belgesel hazırlamakla görevlendirilmiştim. Çalışmalarımız haftalarca sürecek ve ülkenin neresinde yurttaşlarımız yaşıyorsa, oraya ulaşıp, kendilerine mikrofon tutacaktık.

O yıllarda Türkiye'de döviz darboğazı vardı. Bu nedenle Merkez Bankası'na yazılar yazıldı ve 10 bin Mark (Henüz Euro'ya geçilmemişti) harcırah verildi. Bu para ile Almanya'dan kiralayacağımız kamera ve kameraman ile birlikte, 3 kişilik ekibin yeme içme, konaklama ve ulaşım harcamalarını yapacaktım.

Uzatmayalım. O parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bildiğim için, son derece dikkatli kullanıyordum. Bazen

yurttaşlarımızın evlerinde konaklıyor, kimi zaman onların araçlarıyla seyahat ediyor ve böylece tasarruf ediyordum.

Bir ay sonra cebimde yaklaşık 3 bin Mark ile geri döndüm. Parayı TRT veznesine yatırmaya gittiğimde şaşırdılar. Çünkü onlar da ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorlardı! Yukarılara danıştıktan sonra beni Ankara-Ulus'taki Merkez Bankası'na yönlendirdiler.

Yarım gün uğraşıp Markları devlete iade etmeyi başardıktan sonra çıkarken geriye dönüp baktığımda bir de ne

göreyim?

Tüm çalışanlar arkamdan gülmüyorlar mı?..

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Sadece bu mu?

Kış koşullarında Doğu'ya yaptığımız yolculuklarda genellikle Karayolları Bölge Müdürlükleri'nin araçlarını kullanır, kameraman ve sesçi arkadaşlarım Yalçın Pala ve Tuncay Ural ile birlikte devlet kurumlarının misafirhanelerinde konaklardık. Bazen sıcak suyu akmayan bu binalarda buz gibi suyla yıkanmak zorunda kalırdık.

Dönüşte de harcırah gider bildirimlerini doldururken “Kamu araçları kullanılmış, kurum misafirhanelerinde konaklanmış, dolayısıyla harcama yapılmamıştır” diye yazarak, aldığımız paraları aynen muhasebeye iade ederdik.

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Bunun tam tersini yapanlar, hatta bir takım sahte belgelerle harcadığından fazlasını tahsil etmeye kalkışanlar çıkmaz mıydı?

Çıkardı ama, TRT Teftiş Kurulu'nun dürüst müfettişleri onları yakalar ve gözünün yaşına bakmadan Ağır Ceza Mahkemeleri'ne sevk ederlerdi.

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Murat Ağırel kardeşimin yazdıklarını okurken, bir kış günü, kamu misafirhanesinde buz gibi suyun altında yıkanıyormuşçasına ürperdim.

Tahmin edeceğiniz gibi içimden neler, neler geçirdim!..