Fas: 112.220.

Kuveyt: 108.656.

Slovakya: 101.892.

Ekvador: 93.078.

Lüksemburg: 68.613.

Bulgaristan: 67.917.

Umman: 62.305.

Panama: 60.286.

Özbekistan: 59.771.

Kosta Rika: 59.645

Belarus: 57.708.

Hırvatistan: 56.768.

Litvanya: 55.064.

Uruguay: 54.135.

Sırbistan: 51.999.

Slovenya: 51.802.

Venezuela: 48,610.

Türkmenistan: 47.986.

Ürdün: 42.609.

Azerbaycan: 41.666.

Tunus: 39.226.

Bolivya: 38.938.

Paraguay: 35.606.

Bahreyn: 34.624.

Letonya: 33.015.

Sudan: 32.576.

Estonya: 30.468.

Kamboçya: 26.316.

El Salvador: 24.784.

Libya: 21.805.

Yemen: 20.948.

İzlanda: 20.805.

Afganistan: 19.006.

Bosna-Hersek: 18.893.

Lübnan: 18.734.

Gürcistan: 16.316.

Malta: 14.290.

Arnavutluk: 14.034.

Moğolistan: 13.38517

Ermenistan: 12.813.

Kuzey Makedonya: 12.510.

Moldova: 11.241.

Brunei: 10.647.

Tacikistan: 7.898.

Kosova: 7.484.

Kırgızistan: 7.480.

Karadağ: 4.943.

Somali: 4.918.

Belize: 1.556.

San Marino: 1.410.

Marshall Adaları: 225.

★★★

Yukarıdaki tablo ülkeleri ve bu ülkelerin 2020 yılı için milyar dolarla hesaplanan gayrı safi yurt içi hasılalarını (GSYİH) gösteriyor. GSYİH, bir ülke vatandaşlarının bir yıl içinde ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamı anlamına geliyor. Wikipedi'nin IMF tahminlerine göre hazırladığı 2020 listesinde 195 ülke yer alıyor. Benim özetleyerek alıntıladığım ve adı pek duyulmamış birçok ülkeyi dışarıda bıraktığım tablonun en tepesindeki Fas'ın gayrı safi yurt içi hasılası 112 milyar dolar, en alttaki Marshall Adaları'nın ise 225 milyon dolar…

Bu listeyi niçin alıntıladığıma gelince;

Okuduğunuz ülkelerin tümünün GSYİH'sı 128 milyar doların altında…

O halde soralım:

Bunca ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasından daha büyük olan 128 milyar dolar nerede?..