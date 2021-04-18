“Normal olacak kadar anormal değilim…

Eski yıllarda uydurduğum bir cümleydi bu.

Burada kastettiğim anormallik delilik değil. Ama çılgınlık sayılabilir.

Çünkü hayatımın içinde çılgınlıklar vardır.

Örneğin MSM'yi açmam bir çılgınlık olarak adlandırılmıştı.

Belki de çılgınlıktı. Ama fena olmadı. Dünyanın ilk ücretsiz özel okulu 30 yaşını bitirdi.

Amerika'dan öğrenciler geldi ve kendi okullarıyla kardeş okul yaptılar MSM'yi. Emsal oldu.

Başka kurumlara müfredatımızı verdik.

Onlar da böyle yerler açtılar ve başarı oldular.

Tek farkımız vardı: Bizim konservatuvarımız ücretsizdi.

Kurslardan elde ettiğimiz küçük paraların üstüne bir miktar da ben ekliyordum ve MSM dönüyordu.

Giderek kursların geliri benim masraflarımı da üzerimden aldı. (Korona zamanı dışında)

Koronadan hiçbir çalışanımı mağdur bırakmadım.

Hepsi orayı MSM yapan elemanlarım.

El birliği ile ev kiralarımızı ödedik, yemeklerimizi yedik. Hiç kimse zorlanmadı.

Anlayacağınız ben normal olacak kadar anormal değilim.

Kendine normal diyenlere şöyle bir bakıyorum, bu bana çok anormal geliyor.

Sözüm size değil.

Anlamışsınızdır.

★★★

Picasso en sevdiğim ressamlardan biridir.

Kanlı Pazar adlı resmini sanırım daha önce yazdım.

Ama zararı yok. Ben unuttuğuma göre siz de unutmuş olabilirsiniz.

Sergisini gezen Franco'nun bir generali o tabloya çok kızıyor.

Çünkü diktatör Franco'nun yaptığı Kanlı Pazar katliamını anlatıyor resim.

General o sırada sergide bulunan Picasso'ya soruyor: “Bunu siz mi yaptınız?”

Picasso yanıtlıyor: “Hayır siz yaptınız!..”

Yine sergisini gezen ukala biri bir tablonun karşısında durmuş ve: “Bu ne biçim balık?” demiş, Picasso yanıtlamış: “O balık değil, resim!..”

★★★

Ünlü Fransız heykeltıraş Rodin heykellerinin bir bölümünü eksik bırakırmış.

Nedenini sormuşlar “Heykel oldukları anlaşılsın diye” demiş. Özgüvene bakar mısınız?.

★★★

Bernard Shaw çok büyük yazardı. Ayrıca hazırcevaplığı ile ünlüydü.

Çok güzel bir hanımla dans ediyor koca ihtiyar.

Kadın diyor ki: “Mr. Shaw, sizinle evlensek bir çocuğumuz olsa, aklını sizden, güzelliğini benden alsa.”

Üstat kadını kırmadan ama hafiften acıtarak yanıtlıyor:

“Bir de bunun tam tersini düşünün!..”

Bu kadar sanatsallık yeter.

İleride Shaw'dan bir iki anekdot daha verebilirim.

★★★

“Leyla” adlı şiir kitabımdan ara ara sizlere örnekler aktaracağım.

Kasvetli günlerin

Eseridir şiir.

Üzülürsün bazen

Memleketin haline

Sıkılırsın

Karışır çarşı.

Kasvetli günlerin

Eseridir şiir

Yoksa “Korkma” diye

Başlar mıydı

Bir ulusun milli marşı…”

★★★

Değerli okurlarım,

Hayatını tiyatroya ve öğrenci yetiştirmeye adayan kadim dostum, büyük mizah ustası Müjdat Gezen, salgın günlerinde hiç boş durmadı. Dört kitap ve birkaç oyun yazdı. Hem de bilgisayarda değil, daktiloda!.. NORMAL OLACAK KADAR ANORMAL DEĞİLİM, ikinci kitabının adı. Mayıs ayında Kırmızı Kedi Kitabevi'nden çıkacak.

Köşeme alıntıladığım önsözü, yaz aylarında bir daldığınızda, sonuna kadar gitmeden ayrılamayacağınız bir anılar ve anekdotlar denizinin sizi beklediğini gösteriyor.

Kimi zaman dalgalı, hatta fırtınalı, bazen de çok sakin, ama hep sizi içine çeken, ufuklara doğru çağıran engin bir deniz…

Sevgili Müjdat'ı örnek alınacak üretkenliği nedeniyle kutluyor, sizlere de şimdiden güzel okumalar diliyorum.