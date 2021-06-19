Paramount Otel skandalında yeni sayfa!..

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel skandalı, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Bodrum'da, gerdanlık görünümlü bir konuma sahip olan ultra lüks otelin ilk sahibi merhum Atilla Uras'ın mirasçılarından kızı Yasemin Victoria Uras, pazartesi günü yeni bir suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Nedeni ise babasının vefatından sonra kasasında buldukları 46 milyon dolarlık çeki, bir türlü tahsil edememiş olmaları!..

Çeki, oteli Atilla Uras'tan satın alan Turan Avcı vermiş. Ancak bu çek kendi adına değil, çalışanı (çaycısı ve şoförü) olduğu iddia edilen Rus Andrey Radyukevich adına kesilmiş!..

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Atilla Uras'ın dört çocuğu var. Nilüfer ile Çiğdem adlı kızları, hisse paylarını Turan Avcı-Cihan Ekşioğlu ikilisine satmışlar. Murat Uras ise ablası Yasemin'le birlikte hareket etme kararı almış.

Yasemin Victoria Uras, mirastan payına düşen parayı tahsil edebilmek için, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuş.

“İster inan, ister inanma” denilebilecek süreç de böylece başlamış.

Dün bana gönderdiği mektubunda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

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“Değerli Uğur Bey,

Otelin satışı sonrasında bedelinin ödenmemiş olması nedeni ile Andrey Radyukevich'den olan alacağım için, öncelikle icra takibi başlatmak durumunda kaldım. Babamla Andrey Radyukevich arasında imzalanmış olan sözleşmede Andrey'in adresi; Torba Mahallesi, Usuluk Koyu No: 10, Bodrum/Muğla, VOGUE HOTEL olarak gösteriliyordu. Biz de icra takip dosyasından bu adrese tebligat gönderdik. Ancak Andrey Radyukevich'in bu adreste tanınmadığı öne sürülerek tebligatımız iade edildi. Buna rağmen, Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki son adresinin burası olması nedeniyle yeniden tebligat çıkarıldı. İlginçtir, ikinciden nasıl haberi olduysa, icra dosyasına itiraz edildi!..

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Hemen itirazın iptali davası açtık. Mahkeme tebligatları yine aynı adrese yapmaya başlayınca, bu defa yetkilisinin Turan Avcı olduğu Vogue Hotel Bodrum'un işletmeciliğini yapan BYT Peyzaj Hafriyat İnşaat ve Turizm A.Ş. tarafından geri gönderildi. Gerekçe olarak da; Andrey Radyukevich'in Bodrum'da değil, Rusya'da yaşadığı gösterildi!..

Böylece mahkeme tebligatları, bu kişinin Moskova'da tespit edilen adresine çıkardı.

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Mahkemece Rusya'ya gönderilen ve dava dilekçesini içeren ilk yazı, 8 ay gibi çok uzun bir sürede tebliğ edilebildi. Sonrasında dosya bilirkişiye gönderildi ve rapor tamamen lehime geldi. Bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla dosyamızın hakimi davanın karar aşamasına ulaştığını belirtti.

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İlk celsede kararın verilmesini beklerken, bu kez dosyaya bakan hakim değişti!..

Yeni hakimin atanmasıyla başlayan süreçte Andrey Radyukevich, kararı geciktirmek amacıyla duruşmalara katılmadı. Bu gecikme üzerine yeni hakim, bilirkişi raporunun tebligat için Rusya'ya gönderilmesine hükmetti.

Böylece karar yine ertelendi!..

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17.06.2021 tarihli duruşmada ise çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştık. Çünkü Adalet Bakanlığı'ndan tebligatın yapılıp yapılmadığına ilişkin bir yazının mahkemeye gelmediğini gördük!..

Uğur Bey,

Kanaatim o ki, gizli bir el, bu tebligatın Rusya'ya ulaşmasını engelliyor ve kararı geciktiriyor.

Bugüne kadar dosyaya bakan hakimin 4 kez değiştiği dava süreci uzayınca da yasal hakkım olan alacağımı tahsil edebilmem mümkün olamıyor.

Suç duyurusunda bulunmadan önce, bu garip durumu kamuoyunun bilmesinde yarar görüyorum…”

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Peki mahkemenin kararı gecikirken başka neler yaşanıyor?

Onu da ben söyleyeyim:

Paramount Otel, İsviçre (Montreaux) ve Lüksemburg'da verilen ilanlarla 250 milyon Euro'ya pazarlanıyor!..

Böylece mahkeme karar veremeden satış olsun, Yasemin Uras'la kardeşi Murat, haciz işlemi başlatamadan yeni sahiplerle baş başa kalsınlar isteniyor!..

NOT: Yukarıdaki iddialarda adı geçenlere köşemiz açıktır. (U.D.)