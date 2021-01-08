İlkesiz…

Yalancı…

Hilebaz…

Okumaz…

Dinlemez…

Kendisinden başka kimseyi umursamaz…

Tüm kusurlarını başkalarının üstüne yıkmaya çalışır…

Sadakatsizdir…

★★★

Bilime saygı duymaz…

Para saymak hariç, matematikten anlamaz…

Vergi ödemez, kara paraya hayır demez…

Tarihten ibret almaz…

Bu nedenle gerçekleri bilmez…

★★★

Savaş suçlularını affeder ama savaş kahramanlarına saldırır…

Başkalarını adam kayırmakla suçlar, ama kendi çocuklarına her türlü ayrıcalığı tanır…

Askeri konularda generallerden bile daha bilgili olduğunu söyleyecek kadar megalomandır…

Ülke tarihinin en büyük aldatmacasıdır…

★★★

Bunlar, Amerikan elitlerince Donald Trump hakkında yazılıp çizilenler.

Peki taraftarlarını kışkırtarak kaos atmosferi yaratıp sivil darbe girişiminde bulunan ve akli dengesinin yerinde olup olmadığı tartışılan Trump'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri ne yapmalı?

Bu ülkede uzun süre yaşayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “ABD hemen reformlara yönelmeli” diyerek önerilerini şöyle sıralıyor:

■ Reformların önünü açmak için Trump'ın siyasal Hristiyancılarla doldurduğu Anayasa Mahkemesi'ndeki üye sayısı arttırılmalı.

■ Trump ve ailesi işlediği suçlar nedeniyle yargılanmalı.

■ Trump'ın Rusya ve Çin ile olan kara para bağlantıları ortaya çıkarılmalı.

■ ABD berbat dış politikasını değiştirmeli. Ortadoğu'dan çekilmeli ve emperyalist hayallerinden vazgeçmeli.

■ Yenilenebilir enerji konusuna hız vermeli.

■ Demokrat Parti içindeki aşırı sol unsurlarla Cumhuriyetçi Parti içindeki ırkçı-faşistler ve siyasal Hristiyancılar kontrol altına alınmalı.

■ Büyük teknoloji şirketleri bölünmeli ama bunu yaparken, sermaye yoğunluğunun iş ve nakit yaratma gücü yok edilmemeli.

■ Bir daha Trump gibi aşırı sağcı, ırkçı, popülist, yalancı, düzenbaz, dengesiz insanların devleti ele geçirmesine izin verilmemeli.

★★★

Prof. Demirtaş'a göre; ABD vakit geçirmeden reformlara yönelirse düze çıkar.

Yoksa para basarak günü kurtarmaktan öte gidemez…

Ayrıca sadece kendisini değil, dünyayı da kaosa sürükler…

★★★

Son bir öneri de benden:

Trump'ı daha yakından tanımak isteyenler, Netflix'deki “Dirty Money-Kirli Para” belgeselini, özellikle bu satırların yazarının bir haberinin de alıntılandığı altıncı bölümü mutlaka izlemeliler.