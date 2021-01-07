Cumhuriyet'in bu ülkenin yoksul ve alt tabakasına sunduğu yükselme fırsatıdır eğitim.

Benim ailem o kadar cahildi ki, bana rehberlik etmeleri mümkün değildi! Söyleyebildikleri tek şey “Seni gittiğin yere kadar destekleriz” olmuştu.

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İlkokul mezunu annem, ben sınava hazırlanırken sevmeye kalkarım diye, bahçemize gelen kedileri komşu bahçelere yiyecek koyarak uzaklaştırırdı. Okumayı askerde öğrenen babam, üniversiteyi kazandığımda banyoya gidip ağlamış, arkadaşlarına, “Oğlum, soyadımı üniversiteye soktu” demişti.

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Eğitimi öyle bir hale getirdiniz ki, artık sıradan bir devlet okulundan gelip, parlak bir gelecek hayali kurmak imkansıza yakın.

Ayrıca ben sınava girerken “Sorular çalınır mı?” diye hiç düşünmedim.

Ama onu başarmak da yol arkadaşlarınız sayesinde size nasip oldu!..

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Babam ölmeden 4 ay önce, Alzheimer'i iyice ilerlemişti.

O süreçte oğlum, yıllık ziyaret için Ağustos 2019'da Türkiye'ye gelince, aramızda şöyle bir konuşma geçti:

“Baba bu senin torunun!..”

-Okuttunuz mu bunu?

“Evet baba…”

-Üniversiteye gitti mi?

“Evet baba…”

-Yabancı dil de öğrettiniz mi?

“Evet baba…”

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Ben babam için bizim okumamızın ne demek olduğunu vefatından birkaç sene önce anladım. Hayatının son 2-3 yılında artık bizi her gördüğünde, “Sen kimsin?” diye soracak hale gelmişti.

İşte o dönemde insanın temel korkuları ortaya çıkıyor, bütün sırlar ortaya dökülüyor.

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Babam 2018'in sonbaharını, hep aynı soruları sorarak geçirdi.

“Oğlum sen okudun mu?..”

-Evet baba…

“Seni ben mi okuttum, yoksa başkalarına muhtaç mı oldun?..”

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Bu son soru kadar içime işleyen çok az şey olmuştur hayatımda.

Demek ki babam öğrenciliğim boyunca, hep bu korkuyla yaşamış.

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“Ne istediyse verdikleriniz” soruları çaldı.

Üniversite öncesi eğitimi batırdınız, sürekli sistem değiştirdiniz.

Her tarafı paralı üniversitelerle doldurup, hayalleri için aileleri soydunuz!..

Üniversiteleri yüksek lise haline getirdiniz!..

Yetmedi mezunlarını işsiz bıraktınız!..

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Lise diploması bile sahte olanları banka yönetimlerine atayanlar, akademisyenleri ve üniversitelileri elit olmakla suçluyor!..

YETER!..

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Okuduğunuz satırları sosyal medyada paylaştığı mesajlarından alıntıladığım dürüst, donanımlı, ilkeli ve cesur gazeteci Emin Çapa'nın varlığından mesleğimiz adına onur duyuyor ve ben de YETER diyorum.