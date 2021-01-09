Amerika seçimleri dünyayı şoke etti

Sevgili okuyucularım, bu hafta Amerika'da olağanüstü gelişmeler yaşandı. Trump'ı destekleyenler seçim yenilgisini kabul etmeyerek kongre binasını bastılar. Ölen ve yaralanan insanlar var… Dünya şokta! Amerika bu seçimde sınıfta kaldı. Geldiği günden bu yana Amerika ve dünyada sürekli huzur kaçıran Donald Trump bu sefer de seçimi kaybedince bu olaylara sebebiyet verdi. Ekran yolculuğuna biraz çıkalım ne dersiniz? Dizilerin reytinglerinde çok değişen bir şey yok stabil bir şekilde ilerliyor. Cansu Dere'nin başarılı bir şekilde başrolünde oynadığı ‘Sadakatsiz' birinciliklerine devam ederken, aynı zamanda çok maliyetli dizi ‘Kuruluş Osman'ın özellikle reklamcıların çok önem verdiği abc1-20 plus kategorisinde zirve yakalama çabasını görüyoruz. Uzun zamandır ‘Sadakatsiz' oradan birincilikle çıkıyor. Spor ekranında Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın muhteşem gittiğini görüyoruz. Çaykur Rizespor'u 6 golle geçen kara kartal sezonun başında bir hayli geri düşmesine rağmen şu günlerde aldığı çok gollü başarılı galibiyetlerle zirveyi yakaladı. Birinciliği alan kara kartalın hemen arkasında, bu yıl aldığı galibiyetlere rağmen çok eleştirilen, Erol Bulut'un başında olduğu Fenerbahçe ise son maçlarda aldığı önemli galibiyetlerle moralini düzeltip zirvenin takipçisi oldu. Bu yıl lig çok zorlu geçiyor ve aynı zamanda sezonun sonuna kadar 3 büyükler şampiyonluğu son maça kadar kovalayacakları gözüküyor. Yazımı Acun Ilıcalı'nın başarılı performansı ile bitirmek istiyorum. 2020 yılı Acun'un yılı oldu. TV8 ‘O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef ile bu yılı harika geçirdi. Hepsi segmentinde birincilikleri yakalarken TV8'de bu zor yılda pandemi döneminde iyi bir ivme yakaladı. 2020'nin son günü O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle tüm kategorilerde birincilik yakaladı. Sevgi ile kalın…