Bugün kar geliyor

Sevgili okuyucularım, yarın kar yağışı ile birlikte tüm yurtta havalar çok soğuyacak. Ekranlarda haberlerin uyarılarına kulak verip sürücülerin çok dikkatli olmaları, kar lastiği yoksa kendi ve başkalarının can güvenliği için birkaç gün araç çıkarmamaları doğru olacaktır. Dizilerin ekranlardaki yoğunluğu tam gaz devam ediyor. Bilindik dizilerin zirve başarısı sürerken, haber ekranın önemli başarıları yine FOX Haber Merkezi'nde toplanıyor. Doğan Şentürk'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ni başarılı bir şekilde yaptığı FOX Haber tüm kategorilerde sabah akşam hafta sonu olmak suretiyle birinciliklerini sürdürüyor. Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'yle yoluna devam eden, FOX Ana Haber reyting karnesinde reyting ve izlenme paylarını arttırıyor. Spor ekranın bu haftaki vazgeçilmezleri tabii ki Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlar oldu. Fenerbahçe – Başakşehir karşısında elenmesi de sürpriz oldu. Geçen hafta Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi yıldızları renklerine bağlayan sarı lacivertli camia Galatasaray'a kendi evindeki şok mağlubiyetle sarsılırken Başakşehir'e elenmek kara bir bulut oluşturdu. Kendi adıma şu manşeti kullandım: Kadıköy'de “KOCAMAN bir BULUT”… Bir tarafta yıllarca Fenerbahçe'de forma giyip takım kaptanlığı yapan Aykut Kocaman, bir taraftan da geçen yıl Alanya'yı başarıdan başarıya koşturan Alanya ve şimdilerde Teknik patronluğa Fenerbahçe'de soyunan Erol Bulut… Her iki teknik adamın saha satrancından galip çıkan Aykut Kocaman oldu. Mesut ikinci yarı oyuna girdi ama istenileni veremedi. İlk yarının sonunda yediği gol ve kırmızı kart Fenerbahçe'nin işini çok zorlaştırdı. Başakşehir önemli bir galibiyetle yarı finale kaldı. MaviKaradeniz TV Engin Ayar kültür sanat programı yöre bölge ezgileri her hafta pazar saat 21.00 de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Tecrübesi sempatikliği ve güzel sesiyle Engin Ayar izleniyor. Sevgi ile kalın…