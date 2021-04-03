Bugün sokağa çıkma yasağı var

Sevgili okuyucularım, 11 Mart 2020'den bu yana ülkemizde görülen covid-19 virüsü ilk kez günlük vaka sayıları 40 bini aştı. Geçtiğimiz pazartesi tekrardan önlemler alındı. Bugün ve yarın sokağa çıkma yasakları başladı. Hakikaten dünyayı ve ülkemizi büyük sıkıntıya sokan koronavirüs belasından bir süre daha kurtulamayacağız.

Gelen aşılar her ne kadar belli bir yaş vatandaşımızı aşıladıysa bile daha uzun bir süre yaş kategorilerine göre aşılanacağız. Şu anda aşırı derecede pozitif genç var, kulağıma gelen bilgiler ve istatistikler son 1 ayda aşırı derecede pozitiflerin toplu alanda olanlardan kaynaklandığıdır. Şu anda hastaneler dolu.

Her bireyin çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Maske sosyal mesafe kurallarına herkesin dikkat etmesi şart. Kendini iyi hissetmeyen eklem ağrısı çekenler acilen teste gitmeli. Bu sinsi virüs ihmal ettiğin an 2 veya 3 gün içinde ciğerlere iniyor. Tedbiri elden bırakmadan toplum olarak el birliği ile bu pandemi felaketinden kurtulup normal hayata dönmemiz lazım. Hijyen, mesafe, maske bu üçlüyle yaşamamız lazım. Temastan uzak olmalıyız. Çok ciddi rakamlara ulaşıldı.

Kısacası 1 hafta içinde 300 bin vatandaş pozitif oluyor. Düşünsenize 10 kişi ile her bir pozitif birey temas etse 1 haftada 3 milyon insan pozitif tehlikesinde. Acilen önlemlerimizi alıp geçen seneki Nisan ayı gibi yaşamamız lazım ki vaka sayıları azalsın. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Son yılların en istikrarlı dizisi kuşkusuz FOX'ta pazartesi akşamları yayınlanan ‘Yasak Elma' oldu. Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrollerinde oynadığı dizi akıcı senaryosu ile özellikle bayan seyircinin gönlünde taht kurdu. FOX yönetiminde çok inandığı ve güvendiği bu dizinin daha uzun yıllar izleneceğini düşünüyorum. Spor ekranında 3 maçta 7 puan toplayan ulusal milli büyük bir başarıya imza attı. Rakipleri karşısında oynadığı mükemmel futbol ile hem bizlere büyük sevinç yaşattı hem de dünya spor kamuoyunda büyük dikkat çekti. Bu kötü pandemi günlerinde hepimize büyük moral oldu. Sağ olsunlar var olsunlar hepsini yürekten kucaklıyoruz.

Sevgi ile kalın…