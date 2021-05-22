Çifte şampiyon Kartal

Sevgili okuyucularım, spor ekranının kuşkusuz en önemli konusu Beşiktaş'ın iki gün içerisinde İzmir'de ülkenin en önemli 2 kupasını ve tabii ki de son dakikaya kadar, belli olmayan şampiyonluğu almasıydı. Uzun oldu, zor oldu, kalpler yoruldu, stres olundu, Göztepe maçının 68. dakikasında şampiyonluk nerdeyse gitmiş gözükürken, 70'nci dakikada gelen gol kara kartalı zafere uçurdu ve 2020-2021 zorlu pandemi sezonunu şampiyon kapattı. Sergen Yalçın'ın tarihi başarısında tüm futbolcularının büyük emeği var. Lig boyunca ekonomik sıkıntılar, sakat oyuncular, eksik çıkılmış kadrolar ve Beşiktaş aleyhine gerçekleşmiş hakem hataları ve onlardan dolayı kaybedilen puanlar. Hiçbir şey Beşiktaş'ı yolundan döndürmedi ve yıldırmadı. Siyah beyazlı kalpler lig ve ziraat kupası maçlarında hiçbir maçta mücadele etmeyen bir Beşiktaş görmediler. Hatırlayalım! Trabzon'a 4-3 yenilmesine rağmen büyük alkış almıştı kara kartal. İşte böyle bir sezonun ardından ilk önce 15 Mayıs Cumartesi, sonrada 18 Mayıs Salı İzmir'den büyük bir Beşiktaş tarihi gecip, üst üste alınan 2 kupayla İstanbul güzide semt Beşiktaş'a döndüler. Beşiktaş taraftarı çok büyük bir sevinç yaşadı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin büyük mücadelesi Beşiktaş'ı bugünlere getirdi. İyi bir Beşiktaş taraftarı olarak bize bu sevinci yasatan emeği geçen herkese Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Büyük Hoca Sergen Yalçın'a ve sonuna kadar savaşan emekçi futbolcularımıza vefakar taraftarımıza, kulüp personeline herkese ayrı ayrı teşekkürler. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Bu yıla damga vuran dizilerin başında ‘Masumlar Apartmanı, ‘Camdaki Kız', ‘Sadakatsiz' ve ‘Teşkilat' var. Hakikaten çok zorlu rekabet içinde geçen sezonda artık diziler sezon finaline hazırlanıyorlar. Sokağa çıkmaların en çok olduğu bu yılda TV ekranın işi zordu. Sosyal paylaşım mecrasının izleyici ile ekran izleyicisinin iyi bir rekabet içinde olduklarını düşünüyorum. 45 artı hem erkek hem de kadın izleyicinin sıkça takip ettiği yayınlar başarıya ulaşırken, gençlere yönelik isler çok zorlandı. Genelde genç izleyicinin sosyal platformlarda olduğu aşikar. Ekrana yeni gelen formatların daha detaylı hedef kitle analizi yapılarak irdelenip, doğru inisiyatifler çerçevesinde kullanılması, ekran seyir rotası için çok önemli olduğu da kesin. Yazımı yazdığım sırada bulunduğum yer olan Balıkesir Ayvalık'ta büyük fırtına çıktı. Onlarca balıkçı teknesi battı. Ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zarar gören vatandaşın yanındaydı. Tüm Ayvalık'a geçmiş olsun. Sevgi ile kalın…