Duayen sanatçı, Hüner Coşkuner’i unutmayacağız…

Sevgili okuyucularım, çok uzun bir aradan sonra ekrana dönen ‘İbo Show' yayına girdiği günden bu yana her cumartesi akşamı çok başarılı reytinglere imza atıyor. Her hafta aldığı konuklarla kendinden söz ettiren İbrahim Tatlıses, anılarını anlattığı bölüm ve nostaljik görüntüler seyirciye duygu yüklü dakikalar yaşatıyor. 2 hafta önce ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın konuk olduğu bölümde merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun anılması gerçekten çok önemli ve anlamlıydı. Karadeniz müziğinin ünlü sanatçıları Selçuk Balcı ve Resul Dindar, Kazım Koyuncu'nun efsaneleşmiş eseri olan ‘Dido'yu düet yaparak okudular. Ebru Yaşar müzik kariyerinde hep doğru işlere imza attı. İyi albümler ve besteler yaptı. Şarkıları hep dillerde oldu. Halk tarafından çok sevilen, Ebru Yaşar ‘İbo Show'a çıktığı gün program çok önemli bir reyting aldı. Nostalji rüzgarının estiği bölümünde ünlü sanatçının yaptığı işleri gösterirken Ebru Yaşar'ın ne kadar başarılı bir yol kat ederek bu önemli ismi yaptığını gördük. Ünlü sanatçının bundan sonraki yol haritası çok iyi gözüküyor.

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Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Beşiktaş'ın son iki maçta kaybettiği 4 puan ileriki günlerde çok aranılacaktır. Cenk Tosun'un gitmesiyle başlayan düşüş inşallah gelmesiyle toparlanır. Gittiği gün Cenk Tosun yok, artık her şey zor yazmıştım. Yazdıklarım doğru çıkmıştı. Cenk Tosun'la ilk kez Avrupa'da çok büyük bir başarı yakalayıp zorlu gruptan 14 puanla birinci çıkmıştık. Şampiyonlar ligi ülkemizin ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yüksek hedeflerdeyken malesef Cenk'in gidisi ile birlikte hiç bir yerde başarılı olamayan bir Kara Kartal gördük. Geçtiğimiz pazar Güvenç Kurtar'ın konuk olduğu programda Beşiktaş – Trabzonspor maçı yorumlanırken, stada bağlanılıp Beşiktaş muhabirliği yapan Sercan Dikme'nin ilk önce transfer haberini verip sonra Beşiktaş'ın girdiği pozisyonu inanılmaz bir heyecanla anlatması hakikaten ekran başındakileri de heyecanlandırdı. Spor ekranlarının seyircisiz statlarında en azından yüreği futbol ile kıpır kıpır olan Sercan'ların olması önemli.

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Türk sanat müziğinin duayen ismi Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. İyi bir dostumdu. 58 yaşında çok erken aramızdan ayrıldı. Takdire şayan sesi hep kulaklarımızda, söylediği eserler hep bizimle yaşayacak…2016'da Ermenek'te maden şehitlerimizin ailelerine verdiği konserle acılı ailelere moral vermişti. Mekanın cennet olsun nurlar içinde yat büyük sanatçı…