Ertem Şener ile ‘Var Odası’

Sevgili okuyucularım, EURO 2020 sürerken spor ekranında kalmaya devam ediyoruz. Ertem Şener ekranların en önemli sunucularından olmakla beraber çok da iyi bir spor programcısıdır. Özellikle moderatörlük konusunda ülkemizin en önemli isimlerine moderasyon yaparken reyting inisiyatifini en iyi şekilde yıllardır kullanmayı biliyor. Şimdilerde TV 100'de yayın hayatına yine bıraktığı yerden devam eden, Ertem Şener, yorumcu ekibi olan, Emre Bol, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel ve Bişar Özbey ile birlikte müthiş yorumlar yapıyorlar. ‘Var Odası' programı çok iyi reytingler almaya davam ediyor. Sabah kuşağında ise Müge Anlı tarihi rekor reytinglerini sürdürüyor. 1 Temmuz sabahı totalde (7.12) reyting, (45.85) share (izlenme) alarak gündüz programlarında bugüne kadar görülmemiş bir reyting ve izlenme payı ile tüm kategorilerde ilk 100'de birinciliklere imza attı. Kendi rekorunu kırdı. FOX'ta hafta sonu sabah ekrana gelen ‘Merve Yıldırım ile Çalar Saat' çok önemli ivmeler kaydederek, başarılı çizgisini sürdürüyor. Özellikle FOX haber formatına çok yakışan kadınların sesi olabilen bir eda üstünde taşıyor. Pandemi ve ekonomik şartlar derken, insanların değişik psikolojilerine sahip olduklarını şu günlerde biliyoruz. İzleyicinin hafta sonu yaşayacağı, güzel umudunu yukarıya sabahtan taşıyan, çalar bir saatin olması ve Merve hanımefendinin güzel sunumu ile renklenmesi FOX ekranı için çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Sevgi ile kalın…