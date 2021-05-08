Kartal’ın son virajı

Sevgili okuyucularım, biliyorsunuz geçen haftaki yazım ‘Beşiktaş Şampiyonluğa Doğru” başlığıyla çıkmış, aynı gün kara kartal ligin güçlü ekiplerinden Hatay karşısında tarih bir skorla (7-0), 3 puan alıp başlığımı doğrulamıştı. Bugün şampiyonluk iddiası sezon boyunca süren Galatasaray karşısında nerdeyse son viraja giriyor. Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verirken, Fenerbahçe ile 5 puan fark artı averaj üstünlüğü bulunan Beşiktaş'ın son 3 haftayı kayıpsız geçirmek istediği de net bir şekilde aşikar. Hafta boyunca Sergen Yalçın, sarı kırmızılı takım karşısında beraberlik için değil galibiyet için mücadele edeceklerini sürekli ifade etti. Fenerbahçe cephesinde ise Emre Belözoğlu'ndan sonra mutluluk hakim. Alanya maçı harici tüm maçlarını kazanan ve iyi futbol oynayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Emre ile sarı lacivertli takım kendini gerçek anlamda buldu diyebiliriz. Spor ekranın reyting hamlesi veya önemli ivmesi, Futbol Yorumcusu Ozan Zeybek'ten geldi. Bu yıl nerdeyse ülkemizdeki tüm transfer ve istifa haberlerini birkaç gün önceden kendisinden okuyup duyduk.

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını söyledikten sonra spor ekranlarının birinci önemli konularından biri, Zeybek'in anlattıkları oldu. Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ilk kez kendi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Ekran rotamızda ‘Camdaki Kız' var. İlk günden bu yana çok benimsenerek izlenen dizi, özellikle kadınların ilgisini çekiyor. FOX'un pazar günü gündüz kuşağında yayınladığı ‘Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' geçen hafta tüm yayınlar arasında (prime time hariç) birinci olarak mükemmel bir başarıya imza attı.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün mutfağında yapılan program, önünde herhangi bir taşıyıcı yani seperatör dediğimiz yayın olmadan kendi inisiyatifi ile bu başarıyı yakalaması, reyting karnesinde, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğan Hoca'nın Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Selçuk Tepeli, İrfan Değirmenci, Gülbin Tosun, Nazlı Tolga gibi inanılmaz başarılı marka isimler yetiştirmesinin sırrı aslında kendisinin de çok iyi bir spiker hocası olduğundandır. Kuşdili Spikerlik Okulu'nda uzun yıllar spikerlik hocalığı yapan Doğan Şentürk, konuşmacı olduğu programlarında ekrana ne kadar hakim olduğunu aldığı yüksek reytinglerle de göstermiş oldu.

Sevgi ile kalın…