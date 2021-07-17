Kupanın beyi İtalya

Sevgili okuyucularım, EURO 2020'nin açılış maçını ulusal milli takımımızla oynayan İtalya, finalde Wembley'de İngiltere'yi evinde penaltı golleri ile yenerek 53 yıl sonra kupayı müzesine götürdü. Milli takımımızın 3 önemli formdaki yıldızları Uğurcan, Burak ve Ozan Tufan gibi isimler turnuvada millerimizi başarıdan başarıya koşturacağını beklerken bizlere büyük hayal kırıklığı yaşattılar. Sanırım EURO 2020'de aklımızda kalan tek konu kupayı alan İtalya karşısında ilk maçta ilk yarının sıfır sıfır bitmesi olacak. Halbuki ne umutlarla gitmiştik. Şenol Güneş hocanın bu genç ve tecrübeli takımımızla büyük işler yapacağını finale kadar gidebileceğimizin umutlarını taşırken 3 maçta da büyük hüsranlar yaşadık. Bakü'de büyük üzüntüler yaşarken yarı finale çıkan İspanya, Danimarka, İtalya ve İngiltere'yi izledik. İtalya çok hak etmişti kupayı. Sürpriz olmadı. Özellikle İngiltere'yi kendi evinde “Wembley'de maçın başında mağlup düşmesine rağmen mücadeleyi bir an bile bırakmayıp ilk önce beraberliği sonrada rakip sahada uzatma ve hemen akabinde penaltılarla geçmesi futbol tarihine önemli bir başarı damgası vurdu. İtalya liglerinin heyecanı rekabeti keyfinin semeresini ulusal milli takımın bazında Avrupa şampiyonu olarak aldı. Spor ekranından devam ediyoruz. Son günlerin gözde spor yazarı Ozan Zeybek ve ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural son sayfa programında buluştular. Yılmaz hoca ifade ettikleri ile çok ses getirirken reyting raporunun da zirvesinde yer aldı. 10 share yani izlenme paylarını bulan program çok konuşuldu. Rotamızı FOX Haber Merkezi'nin önemli haber spikeri ve yorumcusu İlker Karagöz'e çeviriyoruz. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün önderliğinde reytinglerde 1 numara olan FOX Haber yaz aylarında hafta içi her sabah İlker Karagöz ile çok güzel programlar yapıyorlar. Kış aylarında hafta sonu sabahının vazgeçilmez yüzü İlker Karagöz aynı başarısını hafta içi sabah kuşağında da sürdürüyor. Dizi ekranında yazlık diziler yayınlarına devam ederken, izleyicinin gözü haberlerde olduğunu söyleyebilirim. Pandemi maalesef günlük vakalar artarken özellikle sürücülerin bayram sürecinde dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Yorgun argın direksiyon basında oturmaktan kaçınılsın. Çok molalar ve dikkat, sürücüleri bu bayramda sıkıntıya sokmaz. İlk kez Ege ve Akdeniz'de bu kadar yoğunluğun olacağını düşünürsek sürücülere daha fazla uyarı yapılması gerektiğinin de şart olduğunu düşünüyorum.

Sevgi ile kalın…