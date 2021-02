Sevgili okuyucularım geçtiğimiz çarşamba günü FOX'ta saat 20.00'de başlayan ‘Masumiyet' dizisi izleyici tarafından çok beğenildi. Senaryo itibari ile birkaç bölüm sonra zirveye aday olacak dizide Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ ülkemizin en iyi iki oyuncusunu yan yana görmek bana bir TV dizi izleyici ve yorumcusu olarak büyük gurur verdi. Dizinin ismi, adeta yaşadığımız hayatın sembolü de olsa yaşam tarlamızın farklı öykülere ve yaşanılan badirelere nazire edercesine dik durmanın asli rotasıdır. Sırma Yanık müthiş bir senaryo yazmış. Her geçen hafta izleyici diziye biraz daha bağlanacak. Bana ülkemizde erkek oyuncu sırala deseniz ben bir numaraya; efsane isim Mehmet Aslantuğ'u koyarım. İki numaraya ise tabii ki Halit Ergenç'i. Kadınlarda ise ilk sıraya Mega star oyuncu Hülya Avşar, iki numaraya ise Nurgül Yeşilçay'ı… Yani diyorum ki senaryo farklı, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ iki büyük efsane isim. Her şey bal gibi! Seyirci geldikçe ‘Masumiyet' çıkacak. Bir yerde ‘Sadakatsiz' bir yerde ‘Masumiyet' biri hem dere hem de Can ve de Su yani Cansu aynı kitlelere baz alınan iki dizi. Hayatın renk skalasına uygun, iki ayrı tarz dizi. Çarpışan yıldızların olduğu çarşamba geceleri, reyting karnesinin de önemli yer değişikliklerine sebep olacaksa bile (males +20) ve (+45 males) yani erkek izleyici portföyüne sahip ‘Kuruluş Osman' ivme kazanır gibi gözüküyor. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derlermiş. Kadınların yukarda yazdığım ‘Masumiyet' ve ‘Sadakatsiz' izlediği ve rekabete girdiği çarşamba seyrinde reyting rotasının yalnız kalan erkek seyircisinin ‘Kuruluş Osman' nezdinde hareket edeceğini düşünüyorum. TV izleyicisini büyük yatırımlarla kurulan TV kanallara tekrardan yönlendirmek ve izlettirme alışkanlığını kaybettirmeden devam ettirme formülü, tamamıyla halkımızı iyi izleyen senaristlerin ve sahada olan yapımcılarımızın elinde. Yoksa toplumun ellerindeki kısmi televizyon sayılan cep telefonları hayat eksenini değiştirecek.

Sevgi ile kalın…