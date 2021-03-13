Masumiyet ilk 3 dizinin içinde

Sevgili okuyucularım ülkemizin en iyi oyuncularının yer aldığı FOX'un dizisi ‘Masumiyet' özellikle ab kategorisinde ivmesini sürdürüyoruz. Çarşamba akşamları ‘Kuruluş Osman' ve ‘Sadakatsiz' dizilerinden dolayı müthiş bir rekabet görülüyor. ‘Kuruluş Osman' erkek izleyici ağırlıkta seyrediyor, ‘Sadakatsiz' dizisini de kadınlar daha çok takip ediyor. İşte bu noktada 24 Şubat Çarşamba akşamı birinci bölümü yayınlanan ve büyük ilgi gören ‘Masumiyet' dizisinin geçtiğimiz çarşamba üçüncü bölümü yayınlandı. Ülkemizin megastar oyuncusu Hülya Avşar ve erkek oyuncuların en iyisi Mehmet Aslantuğ'un başrollerinde oynadığı dizide Deniz Çakır'da enfes bir performans ile oynuyor. Her hafta köşemde dile getirdiğim dizinin kadrosu hakikaten tam bir Şampiyonlar Ligi… Senaryosu gittikçe zenginleşecek olan dizi reyting karnesinde daha büyük ivmelerle yürüyeceğine inanıyorum. İnisiyatifim bu zor rekabet akşamında ‘Masumiyet' dizisinin özellikle (Ab) kategorisinde büyük bir çıkış yakalayacağının yönündedir. Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi duayen oyuncuların yer aldığı bu dizi ısrarla vurguluyorum, birkaç bölüm sonra çarşamba akşamları seyircinin vazgeçilmez dizisi olacak.

‘Sadakatsiz', ‘Kuruluş Osman' hemen arkasından ise yeni başlayan ‘Masumiyet' dizisi geliyor. Rotamızı hafta içi sabah ekranına çeviriyoruz. Müthiş bir performans ile uzun yıllardır sabah haberlerini sunan Mesut Yar Star TV ve NTV'de ortak yayın gerçekleştiriyor. Tecrübeli isim sempatik yüzü ve yorumları ile birlikte seyirciden tam not alıyor. Ortak yayında aldığı yüksek izlenme payları ile her yıl olduğu gibi görevini tam yaptığı aşikar. Biz de sabah haberlerinin format sahibi Mesut Yar'a başarılar dileyerek gündüz ekranına selam veriyoruz. Oturmuş yayınlar burada izleyicisi ile birlikte tam gaz devam ediyorlar.

Nur Viral'ın saat 11.00'de başlayan yayını sürekli yeniliklere açık. Yöresel lezzetleri de programda işlemeleri haftada 1 gün olsa bile bir hayli dikkat çekiyor. Viral'in iyi bir hedef kitlesi olduğu uzun yıllardır yaptığı programlardan da belli oluyor. İlk yüzde başarı kazanmış birçok program ve yayını etkileyen, sektörde ekmek parası için çalışan binlerce insanı zor durumda bırakan bu anlayışın bir an önce 4 yıl önce olduğu gibi yayınlarını ilk yüzden çekmesi tüm programcıların arzusudur. Çünkü birçok sabah haberi ve yayın belli bir reklam payına sahip çocuk yayınları yapan bir kanaldan dolayı ilk yüze giremiyorlar. Sevgi ile kalın…