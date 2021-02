Reyting karnesinin söyledikleri

Sevgili okuyucularım, pandemi başladığından bu yana dünya ve ülkemizde insanlar evin içinde oldukları için televizyon izlenme oranları arttı. Özellikle kış aylarında soğukta izleyici ekranda konulan dizi, filim, program, spor, müzik gibi yayınları izliyor. Kuşkusuz sosyal mecraların da halk tarafından yakından takip edildiği aşikar. Herkesin aslında kendine ait bir medyası var. Kitlesi geniş veya az…

Şahıs inisiyatifleri ile yürüyen kişisel sosyal platformun en önemli özelliği ise sosyal mecraların yoğun talep görmesi. Telefonların teknolojik üstünlüğüne geçmesi ile birlikte sosyal platformunda insan hayatında önemli bir yere oturduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Bu durumda TV yayıncılığına rakip gelen sosyal platformun ve izlettirme çabasındaki TV yayıncılığı rekabet ortamında bir hayli zorlu günlerden geçiyor. Bakalım reyting karnesinin yani TV yayıncılığındaki yaşam karnesi ne diyor. Dizilerde ‘Sadakatsiz' Cansu Dere ile bu yılın başarılı dizisi. Bu hafta her ne kadar Oktay Kaynarca'lı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ‘Masumlar Apartmanı'nı geçtiyse bile kadınların bir numarası ‘Masumlar Apartmanı' olarak ortaya çıkıyor. Gündüz kuşağında ise Esra Erol'un önemli bir atağı var haber önünde. Çok iyi reytingler alıyor. İnsanların evde olma süresi arttığı için period yüksekliği bazı programların işine yarayıp, reyting listesinde böylelikle üst sıralara çıkmış oldu. Sabah kuşağının uzun yıllardır reyting rekortmeni Müge Anlı ise yine aynı rekorlara devam ediyor. FOX'ta Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli her geçen gün reyting ivmesini sürdürerek başarılı çizgisini devam ettirip, haberlerdeki birincilikte yerini alıyor. Kanal D ekranında Polat Yağcı'nın yapımcılığında yeni bir müzik programı başlıyor. ‘Şarkılar Bizi Söyler' 24 Şubat perşembe saat 20.00'de başlayacak. Perşembe akşamları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunacakları ‘Şarkılar Bizi Söyler' programı merakla bekleniyor. Reyting karnesinin bir başka puanı yüksek olan programı ise bizim programımız ‘Evdeki Mutluluk'…

23 yıldır yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığım program her hafta cumartesi günleri, sabah, gündüz, öğle, akşamüstü olmak suretiyle, tüm yayınları geride bırakarak önemli başarılar reyting karnesinde alıyor. Hiç sevmem kendimi yazmayı ama büyük meşakkati ve seyirci takdirinde boşa geçmek doğru değil. 23 yıldır ekran başında bizi destekleyen seyircimize müteşekkiriz. Sevgi ile kalın…