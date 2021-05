Şampiyonluk şarkısını akşam kim söyleyecek?

Sevgili okuyucularım, sevilen program ‘Şarkılar Bizi Söyler'in tekrar bölümünü bayramın ilk akşamı perşembe izledim. Gerçekten mükemmeldi. Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Ata Demirer resmen herkesi şenlendirdi. Pandemi günlerinde tam bir bayram programıydı. Özellikle Ata Demirer ekranda tiplemeleri söylediği parçalarla adeta devleşti. Ferdi Özbeğen gecesinde merhum duayen sanatçı hem anıldı hem de o güzel muhteşem eserleri tekrar dile getirip bizlere inanılmaz duygusal harika bir gece yasattılar. Hakan Altun'un son zamanların parlayan yıldızı olduğunu bir kez daha görürken, Sibel Can'a özel bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten büyük bir star olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sibel Can uzun zamandır verdiği kilolarla adeta genç mankenlere nazire ederken sesi ve güzelliği ile seyircisini büyüledi. Okuduğu harika eserlerle Sibel Can kulaklarımın pasını sildi. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz bu akşam dananın kuyruğu kopacak ve şampiyon belli olacak. Tarihte böyle bir lig hiç yaşamadık. Beşiktaş'ta 7-0'lık Hatay maçından sonra şampiyonluk nağraları, Galatasaray'a kaybedilen 3 gollü mağlubiyet ile yerini düşünceye bıraktı. Sergen Yalçın'ın talebelerinin yazdıkları kahır mektupları Galatasaray maçından sonra, Karagümrük maçında da devam etti. Karagümrük'ün sezonun en iyi futbolunu oynaması ile birlikte olanlar oldu Beşiktaş kendi sahasında 1-2 mağlup oldu. Karagümrüklü futbolcuların sevinci ise kümede kalma veya şampiyonluk mutluluğuydu. Zaten tüm konularda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de önemli bir konuşma yapıp lig boyunca hakemler tarafından Beşiktaş alehine hatalı kararlar verildiğini ifade etti. Ligin 4 büyüklerinden sonra kuşkusuz en başarılı takım Sivasspor. Rıza Çalımbay'ın Yiğidoları aylardır yenilmiyorlardı. Beşiktaş'a 2 puanlık şampiyonluğa giderken çelme takan Sivasspor aynı çelmeyi deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek takınca şampiyonluk yarısında takımların yaptığı tüm hesaplar karıştı. Galatasaray'ın bir alt lige veda eden Denizli'yi de 1-4 yenmesiyle bu aksamın heyecanını zirveye çıkardı. 81 puanlı Beşiktaş ve Galatasaray 79 puanlı Fenerbahçe son maçlarına 20.30'da çıkıyorlar. Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor ile oynarken, Galatasaray Malatyaspor'u İstanbul'da evinde en az 4 farklı yenmeye çalışacak. Kara kartalın haftalardır sürdürdüğü “zirve” şampiyonluk kupası ile taçlanması için İzmir'de sarı kırmızılı Göztepe'den 3 puan alması şart. Bakalım akşam şampiyonluk şarkısını kim söyleyecek. Heyecan dorukta…