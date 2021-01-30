Sevgili okuyucularım, dün akşam Star TV'de başrollerinde ünlü oyuncular Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ve Mustafa Uğur'un oynadığı ‘Seni Çok Bekledim başladı. Çok uzun yıllar önce Özcan Deniz'in ‘Asmalı Konak' dizisi ile başlayan iyi oyunculuk kariyeri farklı dizilerle hep çok başarılı devam etti. Güzel yanık sesi ile 1995'de bir kanalda her sabah yayınlanan 4×4 programına konuk olarak ilk girişi yaptığında kendisini tanıdım. Programı Suna Yıldızoğlu ve Burçin Orhon sunuyordu. Bende yardımcılarıydım. Eğlenceli neşeli bir yarışma programıydı. Ben ve Suna arasında güzel espriler olurdu. Özcan Deniz'in çıkış parçası “Uç uç meleğim” parçası çok güzeldi. Kuliste sohbet ettik. Muhteşem iyi bir insan demiştim Özcan için yine aynı şeyleri hep söylerim. Büyük oyuncu süper bir sanatçı oldu, hiç kibirli olmadı tam tersi hep mütevazı oldu. Yakışıklığından asla ödün vermedi. İyiliğini herkes gördü ve Özcan Deniz'i çok sevdik. 26 yıldır tanıyorum mükemmel örnek bir insan. Bu kadar iyi bir insan duygu yüklü olur, başarılı aynı zamanda disiplinli olur. ‘Seni Çok Bekledim' önemli bir proje. Mustafa Uğur gibi bir duayen var. Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi olacağını bu kadar yıllık tecrübem söylüyor. Özcan Deniz ve Mustafa Uğur, öteki oyuncu arkadaşlarıyla önemli reytinglere imza atacaklar. Sevgili okurlarım, Garbis Zakaryan ismini duymuşsunuzdur. Garbis Zakarayan Türkiye'nin ilk profesyonel ve Milli boksörü aynı zamanda Ortadoğu Boks Şampiyonu'dur. Efsane merhum boksör 22 yıllık kariyerine öyle büyük başarılar sığdırmış ki…

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Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Zakaryan'ı, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü kabri başında ailesi, sevenleri ve hayranları ölümünün birinci yıldönümünde andılar.

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Evet, sevgili okuyucularım, efsane bir isimdi Garbis. Beni ayrıca heyecanlandıran konulardan biri de; Luys Medya Yatırımları A.Ş tarafından efsane boksör Garbis Zakaryan'ın yaşamını konu alan belgesel filmin ilk tanıtım görüntüsünü haberi oldu. Belgeselin yapımcılığını Luys Medya Genel Müdürü Harutyun Kuran üstleniyor. Kendisine böylesi dikkat çekici bir işte başarılar diliyorum. Sevgi ile kalın…