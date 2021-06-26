Sergen Yalçın ile devam

Sevgili okuyucularım Sergen Yalçın'ın transfer hikayesi bir hayli uzun sürmesine rağmen tatlı sona bağlanıldı… Transfer calışmalarını yürüten birkaç yönetici Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için istediği oyuncuları alacak mı? Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz yıl elde ettiği, ligde ve kupadaki başarısı devam edecek mi? Geçtiğimiz sezona kısaca bir dönelim, Sergen Yalçın'lı Besiktaş Avrupa'da başarısızlık ile başladı hemen akabinde ligde sendeleme dönemi oldu… Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri dönüm noktası olarak Kara Kartal'ı zirvede sürekli uçurdu… Son maçlara girerken en yakın rakiplerine sağlanılan 7 puanlık fark, anlamsız bir şekilde kaybedilen maçlarla eridi gitti… Göztepe maçında 70'nci dakikadaki gol gelmeseydi tarihte bir Beşiktaş'lı olarak geçirdiğimiz en büyük hüsran olacaktı… Veya Galatasaray 3-1 değil 4-1 yenseydi yine şampiyonluk gidecekti… Tüm bunları yaşamanın tek sebebi santrafor ve gerekli mevkilerde oyuncu eksikliğidir…

Sergen Yalçın'ın bu kadro ile takıma çifte kupa kazandırması bana göre mucizedir… Abubakar'ın dışında elle sayılacak Avrupa düzeyinde bir santraforumuz malesef yok… Önümüzde tarihi bir fırsat var… Şampiyonlar Ligi'nde alınan her galibiyet Beşiktaş kasasına büyük para olarak geri dönecektir… Transferi yürüten yöneticiler, Sergen Hoca'nın istedikleri futbolcuları alırlarsa Beşiktaş'ın borcu çok azalır… Spor ekranından rotamızı kadın kuşak ekranına çeviriyoruz…

Müge Anlı geçtigimiz hafta 22 Haziran Salı, televizyon tarihinde, mucize bir sonuca imza atarak 40 (shr) yani izlenme payı alarak tüm kategorilerde ilk yüz yayın arasında birinci oldu… Bugüne kadar yaptığı programlarla reytin rekorları kıran Müge Anlı'nın 22 Haziran başarısının önemi şudur. Sabah kuşağının seyirci sayısının gün içindeki seyirci toplam periyodlardan düşük seyretmesine rağmen, sabah saatlerinde nerdeyse herkes Müge'yi izleyince ilk kez bir sabah yayını ilk 100 sıralamasında zirveyi tüm kategorilerde kucaklıyor… İbo Show iyi bir sezon geçirdi ve bu akşam final yapıyor… İbo Show aldığı iyi konuklar ve hoş sohbeti ile çok iyi program izlettirdi. Sevgi ile kalın…