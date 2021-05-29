Sezon finalleri heyecanlı

Sevgili okuyucularım diziler sezon finalini bugünlerde gerçekleştiriyorlar. ‘Camdaki Kız', ‘Masumiyet', ‘Sadakatsiz' gibi diziler bu yıl başlamasına rağmen çok güzel seyirci kitleleri ile yürüdüler.

Cansu Dere yıla bence resmen damgasını vurdu. ‘Sadakatsiz' dizisindeki rolü ile büyük bir başarı yakalayan Cansu Dere büyük alkışı hak etti.

Sabah kuşağında Mesut Yar muhteşem reytingler alarak sezonu büyük bir başarı ile bitirdi. Haber ekranının deneyimli sunucusu Mesut Yar sempatik sevecen sunumu ile reytingleri üstüne toplamayı biliyor.

Spor ekranında ise yine yorumcuların analizleri çok ses getirdi. Yılın sivrilen isimleri arasında Erman Toroğlu, Sinan Engin ve Ozan Zeybek vardı. Özellikle Erman Toroğlu'nun yerinde yorumları hep izlettirdi. Sinan Engin'in ise sezon başından bu yana Beşiktaş kesinlikle şampiyon olacak söylevlerinden dolayı izleyiciden tam not aldı. Sinan Engin gerçekten bu işi çok iyi biliyor. Ozan Zeybek ise adeta transfer haberlerinden istifalara kadar, hepsinde doğru tahminler yapıp seyircinin çok büyük dikkatini çekti.

Biz de ekran yolculuğunda programımız olarak hafta sonları gündüz kuşağında çok önemli reyting başarılarına imza atarak gündüz kuşağında birincilikler aldık. 23 yıldır bizleri seyreden saygıdeğer izleyicimize müteşekkiriz.

‘Ada Masalı' önümüzdeki ay başlıyor. Ay Yapım imzalı dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Ali Bilgin'in yönetmenliğindeki dizinin çok ses getireceğini düşünüyorum. Sevgi ile kalın…