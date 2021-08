PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Sultanlar büyük umut vaat ettiler

Sevgili okuyucularım, çok acılı ve üzüntülü bir haftayı geride bırakırken her gün ağladık. Sıcağı sıcağına da acılı haftayı en çok Bodrum veya Milas'ta evi olan bizler yaşadık. Bodrum Güvercinlik'te çıkan yangın benim evime çok yakın olduğu için olayı içinde yaşadık dinmeyen rüzgar ortalığı bir felakete cevirdi. Dünya ve ülkemizdeki yangınlar herkesi kahretti. Özellikle ülkemizde ilk defa bu kadar dinmeyen ve uzun süreli orman yangınları oldu. Ekolojik dengelerin iyice bozulduğu yıllara girdik. Muğla Marmaris sıcaklıkta tarihi rekoru 47 derece ile kırarken, nem oranın nerdeyse 4'lere düşmesi ile birlikte iyice kuruyan hava maalesef büyük yangınlara neden oldu. Kötü niyetli ihanetçilerin kundakçıların da durumdan vazife çıkarmaları ile birlikte ülkemiz yangı yerine döndü. Milas yangından çok zarar aldı. Meşelik, Çökertme, İasos ve daha bir çok yer felaket yaşarken, Milas Belediye Başkanı Muammet Tokat'ın 24 saat yangının içinde canı pahasına ekipleri ile birlikte yoğun çalışmaları takdire şayandı. Özellikle Çökertme devamındaki yangının özellikle termik santraline kadar gelmesi ve başkanın çok önceden uyarıp o bölgeyi boşalttırması insan hayatlarını kurtaran en önemli davranış oldu. Manavgat, Marmaris, Bodrum ve yangını gören 100'lerce yere çok geçmiş olsun diyor yaraları hep birlikte her zaman olduğu gibi el ele saracağımızı biliyoruz. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi hain insanlar ümitlenmesin. 83 milyon hep birlikte her şeyin üstesinden geliriz ve yaraları sarar tüm ağaçları da tekrar diker evleri onarırız. 24 yıldır yayınlanan ev yenime programımız İnegöl'de bulunan İnegöl'deki mobilya üreticileri ile birlikte zarar görmüş evlere gereken mobilya yardımını gerçekleştireceğiz. Timurhan başkanla birlikte alınan bu karar ülkemizin seferberliğini zaten anlatıyor. Filenin sultanlarına elenmelerine rağmen kocaman teşekkürler ediyoruz. Geçen dönemin olimpiyat şampiyonu Çin'i ilk maçta 3-0 skorla dize getiren millilerimiz ikinci maçta İtalya'ya 3-1 yenilip sonraki maçta da Amerika'ya zorlu karşılaşmadan sonra 3-2 kaybedince guruptan çıkmamız Arjantin maçına kalmıştı. 3-0 net skorla filenin sultanları maçı kazanınca çeyrek finali garantilemiş oldular. Grubun son maçını Ruslara karşı 3-2 kazanınca çok moralli yarı final maçına Güney Kore maçına çıktılar. Çok çekişmeli yarı finale çıkma maçında Güney Kore'ye 3-2 kaybedince hayallerimiz buz kesmiş oldu. Tabii ki kocaman alkışlar yolladık bu genç filizlere! Hapsi çok genç olmalarına rağmen nerdeyse olimpiyatlarda ilk dörde gireceklerdi. Bu takımımız ileride dünya ve olimpiyatlarda yüzde yüz final oynarlar. Sevgi ile kalın…