Türkü şöleni yaşattılar

Sevgili okuyucularım, perşembe gecesi, geçmiş dönem kuyumcular başkanlığı yapmış şimdilerde Pırlantacılar Dernek Başkanı olan Norayr İşler'in, Luys TV'de yaptığı programda adeta türkü şöleni yaşadık. Ülkemizin türküdeki duayen ismi Bedri Ayseli ve son günlerin Türk Halk Müziği'nin popüler ve güçlü ismi Maral'ın bir araya geldiği program hafızlardan silinmeyecek bir türkü şölenine dönüştü. Birçok bölgenin türküleri hem tek tek hem de birlikte okundu. Bedri Ayseli'nin tecrübesi ve sesi hakikaten tek kelime ile muhteşemdi. Maral ise esprili anlatımları, güçlü sesi ve güzelliği ile büyük takdir aldı. Son zamanlarda Maral'ı birçok programda zaten izliyorduk ama duayen sanatçı Bedri Ayseli ile birlikte müthiş bir sunum ortaya çıktı. Önemli bir saz üstadı olan Yasin kardeşimiz de müthiş ikiliye eşlik etti. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Beşiktaş'ın salı akşamı Sivasspor beraberliği ile Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının düşmesi, siyah beyaz renklerine gönül vermiş herkesi kahretti. Özellikle son haftalarda ilk önce Kasımpaşa'ya yenilmesi ardından kendi sahasında Ankaragücü ile berabere kalması ve de Sivasspor maçındaki kayıp 2 puan, Kartal'ın iyi giden sezonuna adeta çomak soktu. Teknik patron Sergen Yalçın hoca bu yıl, Beşiktaş'a süper bir futbol oynattı…Trabzonspor'a mağlup olunurken bile oynadığı iyi futbol ile büyük alkış almıştı. Abubakar'ın sakatlanmasıyla başlayan performans düşüklüğü son maçlarda devam ediyor. Beşiktaş'ın hızlı oyuncuları Abubakar ile birlikte sahada önemli bir ahenk buluyorlardı! Ancak gelin görün ki Abubakar ve Cenk gibi oyucuların sakatlanması ve üstüne üstlük hakem hataları da eklenince, takımın havası ve motivasyonu düştü. Ve Fenerbahçe ile 7 puanlık fark kapandı. Emre Belözoğlu'lu Fenerbahçe resmen atağa geçti. Hem Galatasaray'ın önünde olup hem de kara kartal ile puan farkını 3'e indirdi. Abubakar Sivasspor maçında oynamasına rağmen yetersiz kaldı. Bugün saat 20.30'da Kayserispor ile müthiş bir maç bizi bekliyor. Kayserispor'un lige veda etmemesi için mutlak suretle puan alması gerekirken, Beşiktaş'ın da şampiyon olabilmesi için 3 puan alması şart gözüküyor. Son haftaların en zorlu maçı olacağını düşünüyorum…