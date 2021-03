Yüreğimiz yanıyor

Sevgili okuyucularım, Bingöl Tatvan'da yaşanan çok üzücü helikopter kazası nedeniyle 11 kahraman aziz Mehmetçiklerimize ağlıyoruz. Çok önemli komutan olan Korgeneral Osman Erbaş ve askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Geçen hafta yazmıştım ülkemizin en iyi oyuncuları Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ FOX'ta 10 gün önce “Masumiyet” adlı dizide buluştular. Geçen yazımda belirttiğim gibi senaryo gereği her geçen hafta dizi reyting arttıracaktır. Nitekim söylediğim gibi dizi AV kategorisinde geçtiğimiz çarşamba akşam çok yüksek oranda izlenip 4'üncü oldu diziler arasında ise ilk 3'e girdi. ‘Masumiyet' dizisi zorlu rakipleri arasında çok yüksek reytingler ve izlenme payları alarak yoluna devam ediyor. Hülya Avşar mükemmel oynuyor. Partneri Mehmet Aslantuğ'dan da harika bir performans izliyoruz. Son zamanlarda zevkle izlediğim bu müthiş dizi kendini zirvede bulacaktır. Reyting karnesinde rekabet devam ederken, hafta sonunun özellikle cumartesi günlerinin serbestleşmesi ile birlikte toplam seyirci periyodunun düşüşleri başlayacaktır. Sıcak havanın etkisiyle TV izlenme oranları düşecektir. Son günlerde Haberlerde sık sık Yusuf Yetişgin'e rastlıyorum. Genç iş insanı aynı zamanda, Tarihi Yarımada girişimci İş Adamları Derneği Başkanlığı'nı başarı ile yönetiyor. Sürekli esnaflarla birlikte olan Yusuf başkanın, esnafın zor durumda olduğunu her çıktığı mecrada dile getiriyor. Dünya ve ülkemizin yaşadığı büyük pandemiden dolayı sanayici işadamı ve toplum zor günler geçiriyor. Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği'nin Başkanı Yusuf Yetişgin, esnafın gerçekten çok zor günler yaşadığını, Kapalıçarşı esnafının Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar zor duruma düştüğünü söyledi. Yetişgin, “Esnaf, kredilerini ödeyemiyor, çekleri dönüyor. Bunun için bir can suyuna ihtiyaç var. Acil bir yardım lazım. Vatandaşın da bu esnafa el uzatmasını istiyoruz. Çünkü bizim esnafımız yeri geldi vatandaşa taksit yaptı, yeri geldi vatandaşın parası çıkmayınca ödeme kolaylığı sağladı. Hatta deprem gibi birçok afette giyim başta olmak üzere kamyonlarca ürün yardımında bulundu. Şimdi sıra vatandaşta. ‘Gelin bu esnafa sahip çıkın” diyor. Pandemi maalesef her şeye herkese büyük zarar verdi…