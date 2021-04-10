Şampiyonluk yarışındaki gelinen noktada büyük bir futbol sürprizi olmazsa Beşiktaş'ın ipi göğüsleyeceği artık ortada. Zaten fotoğraf uzun süredir belliydi. Siyah-beyazlıların rakipleri domine eden güçlü ve dengeli oyunu, onları açık favori konumuna getirdi.

Sergen Yalçın'ın takımı, Kasımpaşa yenilgisi hariç kabul edilebilir yerlerde puanları kaybetti. Sürpriz kayıplara hiç izin vermedi. Son 20 maçta sadece iki kez yenildiler ve 5 kez puan kaybı yaşadılar. Bu kayıpların ikisinin de derbide olduğunun altını çizelim. Yani Beşiktaş sürprize izin vermiyor. Bunda oynadığı dengeli ve güçlü oyunun etkisi büyük. Kalan 9 haftanın 2 ya da 3'ünde berabere kalma lüksünü koydu cebine Beşiktaş. Bu da çok büyük bir avantaj.

Fenerbahçe’nin sorunu zaten istikrar. Son 10 haftada üst üste iki maç kazanamayan Fenerbahçe'yi kalan haftalarda da benzer bir tablo bekliyor. Forvet, kötü oyun, hoca, umursamazlık, kolay kabullenme… Fenerbahçe'de sorun çok, umut yok. İnancını kaybetmiş Fenerbahçe.

Galatasaray ise bir anda tepetaklak olmayı başardı. Kimsenin aklına gelmeyen puan kayıpları ve ortaya konan kötü futbol şampiyonluğu Kaf Dağı'nın ardına götürdü. Kadro kalitesi sahaya yansımadı. Galatasaray'ın zor fikstürü de hesaba katıldığında sarı-kırmızılıların uzun seriler yakalaması oynanan oyunla mucize.

Kısacası Beşiktaş ortaya koyduğu oyun ve istikrarla artık geri sayıma geçti. Galatasaray ve Fenerbahçe bu kadar kötü olduğu bir ortamda Kara Kartal elini kolunu sallayarak şampiyonluk kupasını kaldırır.