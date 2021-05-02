Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın maçtan önce yaptığı “Hiçbir rakipten korkmadığımız gibi cesurca, galibiyet için oynayacağız, savunmaya değil hücum yapmaya gideceğiz” açıklamasına, “Yok cumartesi günü şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Göreceğiz cumartesi günü neler olacağını. Öyle konuşmakla olmuyor bu işler” cevabını vermişti Sergen Yalçın.

Dün akşam neler oldu neler. Metin- Ali-Feyyazlı şampiyonluk yıllarına götürdü Beşiktaş. Keşke tribünler dolu olsaydı da “1-2-3 yetmez 4-5-6 olsun…” tezahüratıyla yeri göğü inletseydi siyah-beyazlı taraftarlar. Anormal yanı bulunmayan bir açıklamaya Sergen Hoca'nın müthiş sinirlenerek verdiği yanıt onun hırsının bir ürünüydü belki. Beşiktaş sahada konuşuyor rakipleri gibi saha dışında konuşmasına fazla gerek yok. Dünkü 7 gollü galibiyet herkesi susturmuştur sanırım.

Beşiktaş maça öyle bir başladı ki Hatayspor ne olduğunu anlamadan skor 3-0'a geldi. Aboubakar yok, Cenk yok ama Beşiktaş var. Takım oyunu var, inanmışlık var, futboldan keyif alma, rakibe nefes aldırmama var. Büyük takım gibi şampiyon gibi oynama var.

Ghezzal işi abarttı rakibe de gol attırmaya başladı. N'Koudou soldan fişek gibi uçuyor, kaçıyor. Larin gol makinesine dönüşüyor, Rıdvan gülüyor… Kısacası “İnanmış çocuklar.”

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın ta kendisi. Fulya'nın tozlu toprağı var ayaklarında, Çarşı'nın ruhu var arkasında, Süleyman Seba'nın öptüğü elinin duası var.

Hırsıyla, adanmışlığıyla, futbol zekasıyla daha iyilerini yapacak Sergen Yalçın. Ondaki star ışığı Beşiktaş'ı daha çok aydınlatacak. Bu şampiyonluk sadece başlangıç.