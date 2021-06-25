Türkiye’nin de mücadele ettiği A Grubu'nda piyango Galler'e vurdu. Şampiyona öncesinde bizim grupta alınacak 2.'lik değerli gözüküyordu ama sürprizlerle ballı lokma tatlısı haline döndü. Galler, Danimarka, Hollanda ve Çekya'dan biri yarı final oynayacak. Eşleşme tablosunu görünce insanın daha çok içi acıyor. Gel de yanma! Turnuvanın sürpriz takımı olur denen milliler, bize kötü sürpriz yapmasaydı yarı final yolu ardına kadar açıktı, sağ olsun ‘Bizim Çocuklar' gösterdikleri insanüstü çabayla bunu elinin tersiyle itti.

EURO 2020'nin ağır favorileri final yolunda aynı tarafa düşünce tablonun sağıyla solu arasında gece ile gündüz gibi fark oluştu. İtalya, Belçika, Fransa, Portekiz

ve İspanya finale çıkmak için birbirine girecek. Diğer tarafta kalan İngiltere-Almanya eşleşmesinin galibi kolay yoldan finale yürüyecek. Avrupa Futbol Şampiyonası şimdi başlıyor. Bir taraf Şampiyonlar Ligi diğer taraf UEFA Konferans Ligi. Adaletin bu mu Avrupa!

KUSURSUZ İTALYA

GRUP aşamasının tartışmasız yıldızı İtalya'ydı. Gök Mavililer ezber bozdu. Süper yıldızlar yerine süper bir teknik adama sahiptiler, bunun da keyfini sürüyorlar.

Roberto Mancini'nin kusursuz takımı, oyuncularının mücadele gücü, hırsı, adanmışlıkları ve ortaya koydukları taktik üstünlükle alkışı sonuna kadar hak etti. Kaybetmeme sayısını 30'a çıkaran İtalya, 11 maçtır da gol yemiyor. Şanssızlıkları final yolunda diğer favorilerle aynı tarafa düştüler. İtalya'nın gerçek gücünü şimdi daha iyi göreceğiz. Bakalım zoru başarabilecekler mi?

DOYUMSUZ RONALDO

KIRILMADIK rekor bırakmamaya kararlı. 36 yaşındaki futbol ikonu grup aşamasına 5 gol ve 1 asistle damga vurmayı başardı. Önce Platini'nin (9) Avrupa Şampiyonalarında en fazla gol rekorunu 14'le tarihe gömdü. Ardından 21'e çıkarttığı gol sayısıyla Klose'nin (19) Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası rekorunu parçaladı. Ha bir de İranlı Ali Daei'ye ait milli formayla en çok gol atan oyuncu rekoruna da 109'la ortak oldu. Ronaldo'nun doymaya niyeti yok. Ne diyelim biz de onu izlemeye doymuyoruz.

ALKIŞI HAK EDENLER

Macaristan | ÖLÜM grubundan neredeyse çıkıyorlardı. Fransa, Almanya, Portekiz gibi devlere kafa tuttu. 84'te gelen golle yıkıldılar belki ama alkışı sonuna kadar hak ettiler.

Kuzey Makedonya | BİZİMLE birlikte 0 çeken iki takımdan biriydi belki ama bizim gibi değildi. Ortaya koydukları mücadele, taktik disiplin ve sempatiyle turnuvaya renk kattılar.

Wijnaldum | HOLLANDA'NIN maestrosuydu. Takımını ayakta tutmakla kalmadı golleriyle de Portakalların 3'te 3 yapmasını sağladı.

Simon Kjaer | DANİMARKA'NIN kaptanı, Finlandiya maçında yere yığılan Eriksen'e ilk müdahaleyi yaptı. Takım arkadaşlarıyla kalp masajı anında çember oluşturdu ve Eriksen'in kız arkadaşını sakinleştirdi. Tarihe geçen o anlardaki tavırlarıyla en büyük alkışı o hak etti.