İrfan Can Özil

ERZURUMSPOR dört gün önce öne geçip on kişi kalan Başakşehir'e yenilmenin etkisini üzerinden atamamış. Psikolojik olarak lige veda etmişler anlaşılan. Hani işler kötü gitmeye başlayınca hep arka arkaya gelir ya, maçın başında bir de şanssız penaltı Erzurum için maçı başlamadan bitirdi.

FENERBAHÇE, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçişiyle birlikte değişen kimliğini Erzurumspor önünde sürdürdü. Kanat oyuncusu yerine 6-8-10 özellikli merkez orta sahadan kurulu 5'li, ilerde de top isteyen hareketli, delici koşular yapan bir kanat forvet. Bu kadar kaliteli bir orta beşli olunca pas trafiğinin kalitesi de artıyor haliyle. İrfan Can'ın Valencia'ya attığı nefis paslar, Fenerbahçe'nin 15 dakikada maçı bitirmesini sağladı. İrfan Can, Mesut'un Real Madrid günlerini anımsatan bir ilk yarı oynadı. Mesut-İrfan Can ikilisi gelecek sezon için şimdiden heyecanlandırıyor. Bu takımın ilacı iyi bir forvet. Seneye nokta bir transfer bile vitesi 3'ten 5'e yükseltir.

EKSİ yazacağımız şey, karşılaşmanın sonlarında yine oyundan düşen ve maçı zora sokacak pozisyonları rakibine veren Fenerbahçe. VAR'DAN gelen penaltıya itirazımız yok ama 3 dakika süren incelemeye itirazımız var. Bu kadar açık bir pozisyonda oyunu bu kadar soğutmaya kimsenin hakkı yok.

YILMAZ Hoca, bırak Gomes'in kaprisini. Oynamak istemeyen oyuncunun sırtını sıvazlama. Koy ilk maçında ilk golünü atan 20 yaşındaki Özgür gibi gençleri Türk futbolu kazansın. Düşeceksen de Özgür'lerle düş.