Kanatsız da kanatlandı

Fenerbahçe artık masada. Sarı-lacivertliler, Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk yarışında hiç olmadığı kadar umutlu. Yarışı bundan sonra daha çok isteyen kazanacak.

Emre Belözoğlu forvet ve kanatsız bir oyun planı üzerinde çalışıyor. Gerçek bir forvet ve kanat yerine, teknik kapasitesine güvendiği 6-8-10 numara pozisyonundaki isimlerden kurulu bir kurguyu tercih ediyor. Ne Ozan'dan ne Pelkas'tan ne İrfan'dan ne Mert Hakan'dan ne de Sosa'dan vazgeçiyor. Asıl mevkii kanat forvet olan Valencia ise en uçta. Ön alan baskısı ve rakibe alan bırakmamaya çalışan bu sistemin ciddi defoları var. Malatya ve Göztepe maçlarındaki gibi korner dönüşü gol yedi F.Bahçe. Bir büyük takım böyle gol yemez ama F.Bahçe üçüncü kez yedi. Kabul edelim Ömer Ali'nin vuruşu da sezonun en güzel gollerinden biriydi.

Fenerbahçe’nin alametifarikası kornerdeki ön direk organizasyonu golü getirdi. Caner ortaladı, Ozan indirdi, Szalai attı. İkinci devrede Pelkas'ın klas golü maçı Fenerbahçe'ye getirdi. Bir anlamda Emre Belözoğlu'nun planı tuttu.

Mahmut’un kırmızı görmek için çırpınışı, Aykut Kocaman'ın gelişiyle daha da sıradanlaşan Başakşehir adına kötü bir görüntüydü. Kocaman'ın garip tercihleriyle Başakşehir düşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir teknik direktör böyle bir takımı ancak bu kadar geri götürebilir.

On kişi kalan Başakşehir, Visca ile maçın sonunda kazandığı penaltıyı atsa Fenerbahçe için yıkım olabilir, biz de başka şeyler konuşabilirdik ancak Harun takımını hayatta tuttu. Sonuçta kazanan her zaman haklıdır. Hele ki böyle bir ortamda.