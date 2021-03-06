MHK neden konuşmuyor?

Hakem ve VAR hataları çığırından çıkmış, ortalık yangın yeri. Ama ne TFF'den ne de MHK'den ses yok! Kör gözün parmağına atamalar da cabası. Kazanan, kaybeden fark etmiyor maçın bitiş düdüğüyle futbol değil hakemler konuşuluyor. Aslında bu birilerinin de işine geliyor ya o da ayrı bir konu!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın anlamsız suskunluğu, olayların buralara gelmesinin başlıca sebebidir. Neden konuşmuyorsunuz Sayın Tatlı? Her hafta çıkıp kamuoyunu bilgilendirin. Konuşulan birçok şey belki de yanlış. Yanlış bilinen gerçekleri açıklayın. VAR işleyişiyle ilgili aldığınız kararları açıklayın.

VAR protokolündeki değişiklikleri açıklayın. Çünkü sezon başıyla şu an gelinen noktada ciddi tutarsızlıklar var. Yanlış varsa kabul edip özür dileyin. Bunları yapmak bu kadar zor mu? Almanya'daki gibi VAR konuşmalarından örnekler vermek, İngiltere'deki gibi ofsayt çizgisinin çizilişini canlı ekranlara getirmek bu kadar zor mu? Bu suskunluk devam ederse kafalarda haklı olarak başka soru işaretleri oluşur.

Gelinen noktada Portekiz'deki gibi Yunanistan'daki gibi yabancı hakem atamaları yapılması kaçınılmaz olmuştur. Yabancı hakem gelsin, hata yapsa da kafalarda soru işaretleri oluşmasın.

Siz suskun kaldıkça hakemleriniz yerin dibine sokulmaya devam edecek. Madem onları korumaya niyetiniz yok, o zaman o koltukta da oturmaya hakkınız yok.