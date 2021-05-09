Müthiş ikili

Alper Potuk'un ilk 20 dakikada hat-trick yapabileceği bir maç başlangıcı düşünün. Fenerbahçe'nin üst üste verdiği sayısız net gol pozisyonu da cabası. Ev sahibi ekibin ilk yarıda çektiği tam 11 şut.

Peki işler nasıl değişti? Emre Belözoğlu'nun Mert Hakan'ı çıkartıp Gökhan Gönül'ü oyuna almasıyla sağ bekte maça başlayan Ozan Tufan orta sahaya geçince güç dengesi de tersine döndü. İrfan Can-Valencia müthiş bir ikili oldu. Neredeyse bakmadan pas atmaya başladı İrfan Can. İlk gol işte öyle oldu. İrfan yine Valencia'yı kaçırdı, Valencia içeri çevirdi Ozan attı. Belözoğlu'nun dokunuşu işe yaradı.

İkinci yarı oyun sürekli gitti geldi. Ankaragücü de Fenerbahçe de yakaladığı fırsatları kaçırdı. Beraberlik kimseye yaramıyordu. Taaaa ki 90+6. dakikaya kadar. Fenerbahçe'nin İrfan Can-Valencia bağlantısı ve yine gol. Son dakikalarda atılan goller çok değerlidir şampiyonluk yolunda. Bazı şeyleri habercisidir. İşte öyle bir gol.

Fenerbahçe farklı da kaybedeceği bir maçı son saniyede kazanarak çok şey kazandı ve şampiyonluk için hiç olmadığı kadar umutlandı.