Şampiyon belli

Sergen Yalçın, Süper Lig'e mührünü vurduysa bunun en büyük sebebi karşısındaki büyük takım hocalarının yanlışlıkları ve büyük takım kimliğini yansıtamamaları.

Beşiktaş’ı zaten biliyoruz. Takım oyunuyla ayakta, güçlü, ne yaptığını biliyor. Sergen Yalçın'ın takımı Fenerbahçe derbisinde de şaşırtmadı. Ama karşısında ona ayak uyduramayan bir hoca vardı. Erol Bulut'un İrfan Can ve Samatta'lı kadrosu Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı analiz edemediğinin bir göstergesiydi. Rakibin en güçlü bölgesine Gustavo-İrfan Can ikilisi ile karşılık vermek yapılacak en büyük hataydı. Bulut onu yaptı. Yetmedi forvete de Samatta'yı koydu. Fenerbahçe ne zaman Samatta'yı kullanmaya çalışsa, topu ileri atmaya kalksa duvara çarpıp geri döndü. Beşiktaş'ın şanssızlığı karşısında derbi modunu açmış bir Altay Bayındır bulmasıydı. Maçın tartışmasız yıldızı Altay, Aboubakar'ı resmen futboldan soğuttu. Fenerbahçe bu ligde hala bir umut taşıyorsa bunun kahramanı sezon boyunca Süperman performansı gösteren Altay'dır.

Beşiktaş’ın en büyük silahı duran toplar. Gereksiz faulün bedeli Ghezzal'in ortasında maçın en iyilerinden Vida'nın golü oldu. Erol Bulut gol sonrasında hatasından döndü Ozan ve Sosa hamlelerini yaptı. Büyük maçlar büyük futbolcularla oynanır. Bu ikili ağırlığını oyuna koydu, Ozan muhteşem bir golle hem takımını hem de Erol Bulut'u ipten aldı. Şampiyon değişir mi? Çok çok çok zor. Beşiktaş'ın dinamik oyunu şampiyonluğa yeter. Fenerbahçe ve Galatasaray artık ikincilik için yarışır.