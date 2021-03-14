Tutarsız tercihler

GALATASARAY ve Fatih Terim puslu havayı sever, krizlerle beslenir. İki maçta kaybedilen 5 puan ve Belhanda'nın gönderilmesiyle şampiyonluk yarışında çalkantılı bir döneme giren Galatasaray, Kayseri deplasmanında hayata döndü.

FATİH Terim, Ankaragücü maçının faturasını Emre Kılınç ve Arda'ya kesmişti. Sivas beraberliği sonrasında oyundan memnundu. Takımı yarım pozisyon verip iki gol yemişti. Böyle oynarlarsa diğer maçlarda goller de gelirdi. Peki o zaman Kayseri maçında neden bu kez Onyekuru ve Babel kesik yemişti? Neden Sivas maçında kesik yiyen Emre Kılınç ve gözden düşen Emre Akbaba sahadaydı? Neden haftalardır düşük viteste giden Gedson'un yeri garantiydi? Fatih Terim'in söylemleri ve eylemleri arasında tutarsızlıklar var.

LİGİN en az gol atan takımı Kayserispor, defansa çekilip kontra kolladı. Galatasaray savunmasının akıl almaz hatalarını geri çevirmeseler maç farklı bir hikayeye gidebilirdi. Terim'in Mostafa ve Falcao ile çift forvet tercihi, rakip stoperleri tedirgin etse de orta saha zayıf kalınca oyunu açmak kolay olmadı. Burada devreye Falcao girdi, Ibrahimovic golüyle takımını rahatlattı ve maçı bitirdi. Aynı tip iki forvetle sahadaydı Galatasaray ama daha dinamik takımlara karşı bu sistem bir kişi eksik oynatır.

EMRE Akbaba ısrarını anlamak mümkün değil, olmuyor işte. Gedson güzellemeleri de bitmiştir artık. Orta sahada futbol beyni yok. Emre, Taylan, Gedson geçiş oyununu oynatamıyor. Böyle olunca orta sahayı tutamıyor Galatasaray, maça hükmedemiyor. Terim, takımı kontraya bile çıkmaktan aciz haldeyken yine hamle yapmakta gecikti. Feghouli ve Onyekuru'nun girişiyle Galatasaray kendine geldi. Hem hızlandı hem de geçiş oyununu oynamaya başladı. Elde bu oyuncular varken bu bekleyiş neden?

GALATASARAY krizden çıksa ve üç gol atsa bile oyun anlamında şampiyonluğun çok uzağındaydı.