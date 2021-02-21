VAR hakemi Emre Malok

BU ismi unutmayın. TFF'nin dikkat çekmeyen prenslerinden. Bu sezon 1. Lig'de düdük çalan, Süper Lig'de sadece VAR ve 4. hakem olarak kullanılan Emre Malok, Galatasaray galip geldiği için çok şanslı. Zaten şaibe altındaki Süper Lig'e çok ağır karanlık bir perde indirmek için dün gece elinden gelen her şeyi yaptı.

ÖYLE iki tartışmaya kapalı kararda hakem Zorbay Küçük'ü yanlış yönlendirdi ki, VAR odasında Emre Malok değil de Emre Belözoğlu olsaydı herhalde onun kadar taraflı davranmazdı. Onyekuru'ya yapılan net penaltıyı VAR odasının es geçme şansı sıfır. Bu pozisyonun tartışmaya açık bir yanı yok. Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı yaralayıcı hareketin de karşılığı kırmızı kart. Ama ne yaptı Emre Malok, Zorbay Küçük'le ne konuştu açıkçası TFF ve MHK bu konuşmaları dikkatle dinlemeli. Emre Malok dün gecenin utancıdır.

GELELİM maça. Fatih Terim üç günlük Belek kampında dersine iyi çalışmış. İki maçta kaybetmişti Alanya'ya ama bu kez hata yapmadı. Onyekuru-Gedson-Arda ve Emre Kılınç'lı orta saha taktik disiplinden taviz vermedi. Etebo da yine maçın yıldızlarındandı. Mostafa'nın direkten dönen topu, ardından Onyekuru'nun kaçırdığı pozisyonlar olmasa ilk yarıda maç bitmişti. Deplasmanlarda sürpriz koşularıyla önemli goller atan Emre Kılınç dün buna bir yenisini daha ekledi. Yedlin'in olağanüstü pasını da es geçmeyelim. Luyindama tercihi ile Babacar'a karşı defansif sertlik oluştu. Marcao-Luyindama ikilisi kusursuz oynadı. İkinci yarıda topu Alanya'ya bırakan Galatasaray rakibinden ciddi baskı yese de ciddi pozisyon vermedi. Olan anlarda da Muslera devreye girdi.

ÜST üste 7. galibiyetten öte, Malatya, Gaziantep ve Kadıköy'den sonra Alanya'dan da 3 puanla dönmek Galatasaray adına olabilecek en iyi senaryoydu. Sarı-kırmızılılar okyanusu geçti.