En büyük aşk Atatürk aşkı

Ulusal varlığımızı Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak koruyan ve sonsuza değin bağımsız yaşamamızın temelini atarak başardığı devrimlerle, çağdaş olanaklarla yurdumuzu donatan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK bizim güneşimizdir. O'nu doyurucu içerikte anlatmakta güçlük çektiğimi içtenlikle söylüyorum. Düşündükleri, gerçekleştirdikleri, önerip öğütledikleri öyle anlamlı, öyle güzel, öyle yararlı şeyler var ki yüreğimizin çarpışını, beynimizin ışığını onlar yaşatıyor.
Köşemize aldığım aşağıdaki şiir, Atatürk'le ilgili en çok şiir yazan ve yayımlayan Murat HAYDAROĞLU'nun yeni şiiridir. Okurlarımıza sunduğum bu şiiri bestekâr İlgün Naim SOYSEV marş olarak bestelemiştir:
GENÇLİK MARŞI
ATATÜRK'ÜN ASKERİ
BİZ TÜRKİYE GENCİYİZ
Asil soydur genimiz Ülkemize askeriz
Özgürlük bize özgü bilmenizi isteriz
Ülkeye göz koyana derslerini veririz
Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz
★★★
Hiçbir soya benzemez kendi benliğimiz var
Atatürk'ten vasiyet Ülkeyi korumak ar
Türk genciyiz düşmana dünyayı ederiz dar
Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz
★★★
Türk silahlı kuvveti bizim teminatımız
Doğumumuzdan beri askerlik sanatımız
Tarihim göz önünde savaşlar kanıtımız
Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz
★★★
Sesleniyorum dünya bir kere daha duysun
Atatürk'ün söylevi herkes barışa uysun
Türk gençliği sakın ha unutma asil soysun
Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz
Murat HAYDAROĞLUYAZARIN TÜM YAZILARI