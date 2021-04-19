En büyük aşk Atatürk aşkı

Ulusal varlığımızı Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak koruyan ve sonsuza değin bağımsız yaşamamızın temelini atarak başardığı devrimlerle, çağdaş olanaklarla yurdumuzu donatan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK bizim güneşimizdir. O'nu doyurucu içerikte anlatmakta güçlük çektiğimi içtenlikle söylüyorum. Düşündükleri, gerçekleştirdikleri, önerip öğütledikleri öyle anlamlı, öyle güzel, öyle yararlı şeyler var ki yüreğimizin çarpışını, beynimizin ışığını onlar yaşatıyor.

Köşemize aldığım aşağıdaki şiir, Atatürk'le ilgili en çok şiir yazan ve yayımlayan Murat HAYDAROĞLU'nun yeni şiiridir. Okurlarımıza sunduğum bu şiiri bestekâr İlgün Naim SOYSEV marş olarak bestelemiştir:

GENÇLİK MARŞI

ATATÜRK'ÜN ASKERİ

BİZ TÜRKİYE GENCİYİZ

Asil soydur genimiz Ülkemize askeriz

Özgürlük bize özgü bilmenizi isteriz

Ülkeye göz koyana derslerini veririz

Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz

★★★

Hiçbir soya benzemez kendi benliğimiz var

Atatürk'ten vasiyet Ülkeyi korumak ar

Türk genciyiz düşmana dünyayı ederiz dar

Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz

★★★

Türk silahlı kuvveti bizim teminatımız

Doğumumuzdan beri askerlik sanatımız

Tarihim göz önünde savaşlar kanıtımız

Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz

★★★

Sesleniyorum dünya bir kere daha duysun

Atatürk'ün söylevi herkes barışa uysun

Türk gençliği sakın ha unutma asil soysun

Atatürk'ün askeri bizler Türk gençleriyiz

Murat HAYDAROĞLU