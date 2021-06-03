Işıklı bir yaşam

Yaşam doğumla başlayıp güneşli, bulutlu günleri, inişli çıkışlı, dönemeçli yolları, sevinçli acılı dilimleri başarılı başarısız evreleri olan geçici bir zaman sürecidir. Onu çekilebilir kılan sağlık, varlık, yakınlık, umut, kıvanç ve direnmedir. İnsanların dilimlere ayırarak yıl, ay, gün ve saat olarak belirledikleri süreç, yeryüzünde kaldıkları sınırdır. Yaşayanlar için zamanı doldurmak, geçirmek değil, değerini vererek tadını çıkarmak önemlidir. Bu da çalışmakla, katkıda bulunmakla, yararlı olmakla, ilişkilerinin düzeyi ve kapsamı ile aydınlık içinde bulunmakla gerçekleşir.

İnsanların çabaları ve çalışmalarıyla topluma katkıları değer ölçüleri için birer öğedir. Haksızlıklara karşı çıkmak, haklılığı ve doğruluğu savunmak, gerçeklerin etkinlik ve egemenliğine destek vermek, yaşamı renklendiren unutulmaz çabalardır. Emekli Tümgeneral OSMAN ÖZBEK yaşamını insanlık değerlerine adamış bir seçkin yurttaşımızdır. Zamanını hiç boş geçirmemekte, konuşmaları, görüşmeleri ve özellikle yazılarıyla yararlı olmak ilkesini yorulmadan sürdürmektedir. 15. yapıtı “Bir Ankara Hikâyesi (Tarih, Toprak ve Bir Çocuk)” adını taşımaktadır. Yaşamının değişik evrelerini, içinde bulunduğu, öncülük ettiği, katkı verdiği olayları anlatmakta, geçen yılların, yakınlarının, dostlarının ve arkadaşlarının süslediği zamanların değerini vurgulamaktadır. Bu, bir incelik ve değerbilirliktir. SİA Kitap ürünü olan yeni yapıtıyla çoğumuzu ilgilendiren anlatımları sıralamıştır. Jandarma asteğmeni olarak başladığı askerlik hizmetinde başarılı çalışmalar yapmıştır. İngilizce ve İtalyanca dillerini bilen ÖZBEK emekliliğini de dolu dolu geçirmektedir. Örnek bir kişilik ve örnek bir yaşam olarak tanıtmak, kamusal bağlamda yararlı bir katkıdır.

Kitabı yayına hazırlayan, yıllar önce tanıdığım ilerici çalışkan gençlerden Salih YAVUZ. Sakarya'da evlerine götürerek ailesiyle tanıştırmıştı. Bu tür yayınlara omuz vererek toplumsal aydınlığa hizmet edenlerin çabaları övgüye değer. Özellikle siyasal karışıklıkların aldırışsızlıkla sürdürüldüğü günümüz ortamında, kamu bilincini güçlü tutmak için akçalı güçlüklere katlanarak yararlı çalışmalarda bulunmak, ulusal yapımıza büyük hizmetlerden biridir.