Olumlu örnek en iyi ders, en iyi katkıdır

İnsan değeri bilmeyen, insan değildir.-

“Yaşam hem ders, hem derslik” sözündeki gerçeğin yansıttığı düşünce ve duygular insan ömrünün ışıklarıdır. Açılmaya ve aşılmaya çalışılan yolların gerektirdiği çabalar, kendi yaşamımızın gücüdür. Yeterli olduğu ölçüde başarıya, yetersizlikten yıkıma kadar uzanır. Gücümüz yettiğince karşılayıp yenebildiğimiz güçlükler, çözümlediğimiz sorunlar bizi daha büyüklerine karşı başarıya hazırlar. Kaynağı anlayış-kavrayış, benimseme, çalışma-çabalama, direnme olan uğraşların olumlu sonuçları yaşam gücümüzü dokur ve artırır. Ahlâk değerleri yüksek, bilgi güçleri belirgin, çalışma güçleri doyurucu olanların toplumsal yaşamın rengine katkıları önemlidir. Unutulmaları olanaksızdır.

Toplumsal yaşamımızın sorunlarını karşılayıp gidermede yoğun çabalarını beğeniyle izleyip övgüye değer bulduğumuz kimselerin bize verdikleri güç, değerli katkıdır. Mesleğindeki başarısının kaynağı ve dayanağı olan kişiliklerindeki seçkinliklerle tanınan bireyler birer yaşam ve toplum güvencesidir. Çalışmalarıyla tanıdığım değerlerimizden biri Prof. Dr. Yahya LÂLELİ' dir. Ankara'daki Düzen Laboratuvarları'nın sahibi ve yöneticisi olarak sağlık konusundaki çalışmalarıyla tanınan Sayın Lâleli'nin toplumsal ilişkilerde güler yüzü, tatlı dili, sağlığa, sanata doğaya ve hastalarına içtenlikli ilgisi, kuşlara sevgisi, kültüre katkısı, çok dolgun takvimleri, yayınları ile beğeni toplamakta, insanların yaşama bakışını etkilemektedir. Toplum yaşamını daha çok aydınlatan, daha çok renklendiren çalışmalar, yaşam tadının en önemli kaynağı ve dayanağıdır.

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü olmadan önce değişik bankalarda çalışan, genel müdürlüğe kadar yükselmesindeki haklılığını daha sonra kendini bir tür bilime adayarak profesör ünvanıyla doruğa çıkaran Niyazi ERDOĞAN da çabaları ve yayınlarıyla yaşama katkılarını sürdüren bir değerimizdir. Bilimsel yayınlarıyla yetkili ve ilgililerin beğenisini alan Erdoğan'ın ekonomi alanında etkin bir yerinin olacağı beklenmektedir. Çalışma gücü, yararlı olma amacı, olumsuzlukları aşma direnci, yeteneğin yaşama geçiş süreçleridir. Sayın Erdoğan'ın kendini aşma kararlılığını da gözetirsek geldiği ve ulaşmak istediği durumların onun için doğal hedefler olduğunu anlarız.

İyi ve olumlu örnekler yaşam desteğidir. Halk dilinde “Hazıra konmak” söylemiyle kolaylıkları, sağlanan olanakları ve değişik destekleri anlatan bu durumdan yararlanmaya çalışarak çabalayarak kazananlar, başaranlar uğraşlarının ödülü olarak konumlarıyla kutlanacaklardır. “Torpil” denilen, başkalarının el atması, omuz vermesi ve değişik nedenli desteklerini almadan, bu yol ve yöntemlere başvurmadan yaraşır oldukları durumları elde edenler “Alnının teri” deyiminin gönendirdiği insanlardır. Haksızlığın karası, gölgesi düşmemiş insanlar, emeklerinin karşılığıyla mutlu olur, kıvanç duyarlar. Bu duygular onlar için her şeye değer, ödül sayılır.