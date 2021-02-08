Önlemlerin önemi

Toplumsal yaşamımızı gölgeleyip karartan olaylar değişik yapılar biçimiyle sürüyor. Azalmıyor, artıyor. Günümüz sorunların yumağı tüm ağırlığıyla omuzlarımıza çöküyor. Gücümüzü kıran, umudumuzu yaralayan durumlar sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. İlişkilerimizi sarsıyor. Evlere kapanıp korunma çabasıyla özen dikkati ister istemez yoruyor, yıpratıyor. “Yaşam bir savaştır” sözü varlığın olumsuzluklarını da içeren özet bir yaklaşım ve değerlendirmedir. Gerçekte varlığımızın değerini yeterince bilip koruduğumuzu savunmak güçtür. Kendimizi ve zamanımızı bilinçsiz biçimde kullanıyoruz.

“Her şeyin cılkı çıktı” dedirten durumlar giderek çoğalıp yaygınlaşıyor. Ne yasaklara uyuluyor, ne önerilere aldırış ediliyor. Corona önlemleri bile yeterince gözetilmiyor. Yılbaşı eğlencesi hazırlıkları arsızlık sayılacak düzeyde iken yönetim yasakladı. Bu arada siyasal bencillikle yandaşlık çirkinlikleri durmak-dinlenmek bilmiyor. Kimi Tv programları, haber sunumları sırıtarak birbirine ekleniyor. Uydu, yalaka, köle-uşak tutumlarıyla utandırıcı girişimler, kalkışmalar çekinmeden yinelenip sürdürülüyor.

Bu arada kimi mutluluk duyuran gelişmeler de izleniyor. Savunma sanayiinde önemli çalışmaları olan ASELSAN, virüs için de optik tabanlı bir sistem oluşturarak tanı kiti yapmış. Covid-19 konusunda yararlı bir çalışma. Ayrıca aşı konusunda Kazakistan'da umut verici çalışmalar ve gelişmeler olduğu yazılıp söyleniyor. Aşıyı dinsel yönden tartışma ilkelliği, tutuculuğu ve acılığı inanç sömürüsünün sakıncalı bir türüdür.

Bu arada kedi, köpek, horoz, tavuk kıyımının yobazlığı ve acımasızlığı insanı ürpertiyor. Bu gaddarlık ve insanlıkdışı düşme ürkütücü ve çok üzücü. Uygarlıkla asla bağdaşmayan tutumlar yaşam kıvancımızı da olumsuz etkiliyor. Bağnazlığın, bilgisizliğin, terbiyesizliğin yeterli toplumsal yaptırımları da yok. Kötülerin yaptıkları yanlarına kâr kalıyor. Hayvan sevgisi olmayanların öbür sevgilerine de kuşku duyulması çok doğal. Yaşamın süslerini engelleyip azaltarak kendi karanlık dünyalarında zaman dolduranlar kişilik çürüklükleri olanlardır.

İnsan çok şeyi amaçlar, tasarlar ve gerçekleştirmeye koyulur ama başaramayabilir. Kimilerini de yanlış ya da kötü yapabilir. Hiçbir kötü niyet taşımasa da istediği sonucu almayabilir. Yakıcı, yokedici silâhlarla donanmış, donatılmış dünyada devletlerin ve ulusların birbirini korkuttuğu, çekindirdiği gerçeği herkesi özene çağırmalıdır. Yaşam güneşinin önünde insanların oluşturduğu yapay bulutlara karşı direnç, insanın kendine ödülüdür.