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Örnek kişilik

-Kusurla küçülmektense özür dileyerek büyümek yeğdir.-

Yaşayan insandan çok yaşatan insan değerli ve saygındır. Toplumsal yaşamın aydınlığı bireylerin seçkinliğine ve nitelikli kişiliğine bağlıdır. Kavgacı, yalancı, ikilemli kimseler inan ve güven duyurmazlar. İçtenliği ve özgünlüğü olmayanlar kimseyle güçlü ve gerçekçi bağ kuramazlar. Yaşamın aydınlığı, kendi yapısı ve eylemleri kadar karşısındakilerle yanındakilerin tutum ve davranışlarıyla gerçekleşerek anlam kazanır. İlişki düzeni ve içeriğiyle bağlara önem yükleyen davranışlar kişilikleri yansıtan değerlerdir.

Toplumsal aydınlığın temel öğesi toplumsal ilişkilerdir. Kişilikleri yansıtan özellikler birer ölçü, birer değerdir. Çevremizde, uzak ya da yakın olsun, görüşüp konuştuğumuz, birlikte olduğumuz kimseler yaşamımıza renk katanlardır. Herkesle dost olunamayacağı gibi herkes de dost olmaz. Benim sık sık yinelediğim “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, dost gemisi.” sözü yaşam koşullarından birinin yansıtılmasıdır.

Varlığımızı tatlandıran sağlık gücü kadar renklendiren toplumsal ilişkilerin başında dostluklar gelir. Kısa bir süre önce Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini meslek taşına bırakan Ufuk Üniversitesi yöneticisi Op. Dr. Orhan GİRGİN, mesleğindeki örnek başarısı kadar basketbol milli takımımızın bir sporcusu olarak da tanınmış bir değerimizdir. Prof. Dr. eşi ve kendisi gibi seçkin kişi olan oğluyla birlikteliğinin örnek aile yapısı, Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Bölümü Şefliği'nden emekli olmasını izleyen Ufuk Üniversitesi'nde başarılı çalışmalarından sonra görevini bir meslektaşına devrederek üye olarak kalması, her zaman övgüyle anılacaktır. İnsanlık, arkadaşlık, dostluk, yöneticilik yönleriyle damgalanan yaşamının sağlıkla, mutlulukla sürmesi dileğimizi yineliyoruz.