Toplumsal ilişkiler ve bağlar

İnsanlık değerleriyle donanmışlık yaşamın en görkemli ve özgün durumudur. Tutum ve davranış özelliklerinin seçkinliği kişiliğin düzeyini yansıtır. İlişkilerde aranılan güven, inan, sevgi ve saygı, bağların en değerlileri olarak yaşamı güzelleştirir. Sorunlar, güçlükler, düş kırıklıkları, hastalıklar, kötülükler, yadsımalar, sapkınlıklarla tüm istenmeyen ve utandıran durumlar “İnsanlık karası'nın kuyularına atılır. Süresi belirsiz yaşamın aydınlık, çekilir ve tadılır durumlarla donattığı zaman bir gün tükenir. Geride kalan anılar ve yararlı katkılardır.

Dostluk, arkadaşlık, akrabalık, hemşerilik ve kardeşlik toplumsal bağların önde gelenleridir. İlke ve ülkü birliği de gücü artıran ilişki değerleridir. İnsan yaşamını süsleyen, çekilmesini sağlayan durumların dayanışmayla güç kazandığı gerçeği yanlarını mutlu eden bir özgün kazanımdır. Herkesle aynı ilişki, aynı bağ kurulamıyor. Kişilik özellikleri aynı oluşumları engelliyor.

Toplumsal yaşamın gel-gitleri, aydınlık ve karanlıkları, katlanılabilir ve dayanılmaz durumları, beklenenleri ve beklenmeyenleri doğal evreler olarak “Ömür” denilen süreci doldurur. Bu süreç içinde yukarda belirttiğim toplumsal bağlarla kendileriyle birlikte olduklarımız bize güç ve kıvanç verir. Yaşamımızda kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, komşularımız, tüm karşılıklı sevgi, saygı ve güven bağlarıyla ilişki kurduklarımız, meslektaşlarımız zamanı renkli, çekilir ve tatlı kılan gönül ateşlerimizdir.

Son yıllarda akraba, dost, arkadaş ve meslektaşların yanında değişik durumlar ve ilişkiler nedeniyle kendilerini güven, sevgi, saygı ve beğeniyle karşıladığım yeni dostlarımın varlığı benim yaşam gücümü artırdı. MOB kuruluşunun başındaki Sayın Gülen SARAN duyarlıkları ve sıcak ilgisiyle destek vermekte, Almanya'daki Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Dursun ATILGAN da desteğiyle gücüme güç katmaktadır. Araştırmacı yazar Sayın Semih KALKANOĞLU'nun değişik konulardaki emek ürünü yazıları, uyarıları ve katkıları da unutulmayacak birliktelik değerleridir. Güliz TURAN'ın gazetemizdeki yazılarıma ilişkin değerlendirmeleri ve destekleri de kıvanç duyuran sıcak yaklaşımlardır. Yaşamı dayanılabilir, katlanılabilir, tadılabilir kılan ilişkiler unutulmaz katkılardır. İnsan gücünü dokuyan ve artıran bu katkılar en değerli desteklerdir. Yaşamı çekilebilir kılan sıcaklıkların başında iyi duygular, iyi düşünceler, iyi dileklerle karşılıklı güven gelir.

“Maddiyat” olarak nitelendirilen parasal çıkarlar ve ilişkiler yaşamın karanlık yüzünün iki perdesidir. İnsanlık değerlerini çıkarlar üzerine kurulun bağlar ve ilişkiler yüz kızartıcı, utandırıcı, pişmanlık duyurucu yanlarıyla üzüntü kaynağı olabiliyor. Özveri, güven, anlayış ve katkıyla kurulan gerçekçi bağlar güç ve düzey kazandırıyor.

Bu arada Bartın'da yayımlanan BARTIN gazetesinde Tarık ÇITAK'ın yazılarıyla Fatma Deniz ILGAZ' ın yazılarının ilgiyle izlendiğine değinerek gazete sahibiyle birlikte kendilerini kutluyorum. Yerelde, bölgede etkin bir yayın olmaları, Atatürk ilkelerine bağlılıkları toplumsal yaşam için önemli bir destektir.