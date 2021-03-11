Toplumsal örnekler örnek kişiler

Toplum yaşamının aydınlığı, önderlik konumundaki kişilerin tutum ve davranışlarındaki seçkinlik ve başarıyla sağlanır. Özellikle siyasal alanda çalışanların sözlere ağırlık ve öncelik vermelerine karşın onları yerine getirmedeki savsaklamaları ve başarısızlıkları umut kırıcı olmakla birlikte ilişkilere de zarar vermektedir. Bu nedenle “Politikacı mı, azcık dur” uyarısı yaygınlaşmıştır.

Ancak, siyasal alandan siyasal katkılarla gelmekle birlikte belediye başkanları halkla daha çok kaynaşmakta, halkla birlikteliği günlük çalışma saatlerini bile aşmakta, yerel ve güncel sorunların çözüm çabalarıyla yansıyan girişimleri özverileriyle bütünleşerek çevrelerini donatmaktadır.

Basınımızda Cumhuriyet, SÖZCÜ, Yeniçağ ve Gözlem gazeteleriyle birlikte kimi TV yayınlarının izlenme çoğunluğu halkımızın beklentileriyle yarışmaktadır. Benim de Rahmi TURAN'la birlikte herkesten daha önce içinde bulunduğum SÖZCÜ Gazetesi'ndeki tüm yazarlar, gazetemizin tirajıyla övünç duymaktayız. Necati DOĞRU, Emin ÇÖLAŞAN, Soner YALÇIN, Saygı ÖZTÜRK, Ege CANSEN, Yılmaz ÖZDİL, Çiğdem TOKER, Aytunç ERKİN, İsmail SAYMAZ, Uğur DÜNDAR, Murat MURATOĞLU, Deniz ZEYREK, muhabirlerimiz ve yöneticilerimiz okurlarımızı bilgilendirmek için özveriyle çalışmaktadırlar. Hepsi beğeniyle ve güvenle izlenmektedir.

Ayrıca yerel yönetimlerin başarıları da halkımızı mutlu etmekte, yöneticilere giderek artan beğen ve güven de çalışma gücünü ve verimi yükseltmektedir. Hukukçu olarak tanıdığım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ ile başarılarını beğeniyle izlediğim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOGLU ile Adana, Antalya, Aydın, Mersin belediye başkanlarının çalışmalarıyla ilgili başarı haberleri siyasal ayrımcılık gütmeyen herkesi mutlu etmektedir. Partizanlık yapmadan kente ve hemşerilere hizmet edenlere duyulan güven günden güne artmakta, iktidarın suçlama, karalama ve engellemelerine karşın çalışmaların kapsamı ve boyutu büyümektedir. Halkla bütünleşerek, gereksinimleri iyi saptayıp belirleyerek, siyasal engellemeleri öteleyip aşarak sağlanan olumlu sonuçlar, kucaklamalar, koşturmalar, yardımlar ve kimi olanaklarla hizmet yarışının yararlı sonuçları mutluluğu artırmaktadır. Özellikle CHP'li belediyelerin iktidar ve ortağının karalayıp suçlamalarına, engellemelerine karşın başarılarıyla övgüleri hak etmektedirler.

Siyasal ayrımcılık ve karşıtlıkların siyasal ahlâkla bağdaşmayan ilkellikleri ibretle izlenmekte, iktidar kanadıyla ortağı-destekçisi partinin tutumları eleştirilmektedir. Unutmayalım ülke, devlet, kentler, belediyeler partilerin değil, hepimizindir. Yönetimin ayrı ellerde olması geçicidir ve halkın denetimindedir.