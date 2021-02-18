Yaşam güneşimiz Atatürk

Ulusal varlığımızı sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşatma güneşimiz ATATÜRK'ümüzün öğretmenlerinden Sayın Kâzım ÜÇOK'un güzel bir şiiriyle gücümüze güç katacağız. Atatürkçü olmanın ve O'na yaraşır olma çabasıyla O'nunla olmanın mutluluğunu, kıvancını duyarak ve bunları değerli okurlarımızla paylaşarak:

‘SEN BİRAZ M. KEMAL'SİN ÖĞRETMENİM

Okula geldiğim ilk günümde

Önce adımı sormuştun bana

Sonra uzanıp okşamıştın saçlarımı

İlk kez senden dinlemiştim

“Dağ Başını Duman Almış” marşını

Bana her şeyi öğreten sensin öğretmenim

Sen biraz Mustafa Kemal'sin öğretmenim

★★★

Nerde bir baca tütüyorsa başı dumanlı

Nerde bir bayrak varsa coşkun ve dalgalı

Sen oradasın

Bazen en uzağındasın köylerin

Yolların en dönülmezinde

Ellerinde yüreğin gibi ak tebeşirlerle

Bir kara tahta başındasın

Güzel düşlerde hep sen varsın öğretmenim

Sen biraz Mustafa Kemal'sin

★★★

Bir bayram yerinde

Bayraklar geçiyor önümüzden

Çocuklar geçiyor dizi dizi

En güzeli geçiyor çiçeklerin

Öğrencilerin geçiyor öğretmenim

Bu bahçe senin

Bunlar senin eserin

Yine en başta Atatürk'üm

Ve arkasında sen varsın

Sen biraz Mustafa Kemal'sin öğretmenim

Sen biraz Mustafa Kemal'sin

★★★

Seninle yıkılır o duvarlar ancak

Seninle yok olur cehalet

Sana emanet bu memleket

Öncelikle sana emanet

Uzat kardeşlik bahçesinden ellerini

Sevgi çiçekliği olsun tüm yeryüzü

Sarsın gönülleri barış tutkusu

Yüreklerde iyilik pınarları çağlasın

Sen biraz Mustafa Kemal'sin öğretmenim

Sen biraz Mustafa Kemal'sin

★★★

Yürü önderinin aydınlık izinde

Tuttuğun meşale sönmesin

Bilgisizliğin üstüne

Geriliğin üstünde durma, yürü

Karanlıklar ağarsın

Sen benim anamdan sonra

Elini öptüğüm ilk insansın

Sen biraz Mustafa Kemal'sin öğretmenim

Sen biraz Mustafa Kemal'sin!..

Kâzım ÜÇOK”