‘Yenilmez Armada’nın haline bak!

RESMİ kayıtlara göre Türkiye'de basketbol ilk kez 1904'te İstanbul'da, Robert Kolej çatısı altında; daha sonra 1911'de Galatasaray Lisesi'nde oynandı. Türkiye'ye basketbolu tanıtan ve sistemini oturtan, ‘Yenilmez Armada'lara sahip olan bu kulübün takımı, tam 90 yıl sonra tarihi bir ayıbın eşiğinde!

ING Süper Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala son üç takım averajla sıralanıyor. Bu takımlardan biri Galatasaray. Son 2'nin veda edeceği ligde kalacak takım için baraj, muhtemelen 10 galibiyet olacak. Bu, Galatasaray'ın 3 galibiyet alması anlamına geliyor. Fethiye Belediyesi ve Ormanspor'la puanlar eşit olursa, üçlü averaj hesabı da devreye girecek.

24 maçta 7 kez kazanabilen sarı-kırmızılılar, kalan 6 karşılaşmanın ikisinde Karşıyaka ve Fenerbahçe (son maç) ile karşılaşacak.

YÖNETİM tarafından üvey evlat muamelesi görmenin ve iş bilmeyen yöneticilerin yaptığı kötü planlamanın faturası, tarihte ilk kez küme düşme ile sonuçlanabilir.

BAŞKAN Mustafa Cengiz'in; Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte takımı statta ağırlayıp ‘küme düşmeye oynadıkları için' herkese plaket vermesi, akıl tutulmasından başka bir şey değil. Bari plaket verirken, sezon başında şubeyi kapatmaktan söz eden ikinci başkanınız da yanınızda olsaydı!

HER yenilginin ardından “Bundan sonra kazanacağız” diyen Koç Ekrem Memnun da oyuncular da bu işte en az suçlu olanlar.

ŞUNU kimse unutmasın: Galatasaray basketbolda küme düşmez. Düşecek olan, bu tarihi ayıbı etiket gibi üzerlerinde taşıyacak olan Başkan Cengiz ve yanındaki yöneticilerdir!