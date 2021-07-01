2015 yılıydı.

Bornozoğulları devleti'ni yazdım.

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Çünkü…

Muhafız alayının askerlerine, güya cumhurbaşkanlığı forsunda yeralan 16 Türk devletinin askeri kıyafetlerini giydirmişlerdi, sarayın merdivenlerine dizmişlerdi, asrın liderimiz sarayına gelen yabancı konuklarını bu merdivende bu kıyafetlerle poz vererek karşılıyordu.

E tabii alay konusu olmuştu.

Alay konusu olması kaçınılmazdı.

Osmanlı haricindeki Türk devletlerinin askeri kıyafetleri bilinmediği için, bu kıyafetlere dair herhangi bir tarihi bilgi/belge olmadığı için, uydurulmuştu.

Milattan önce 200 yılına ait kıyafetlerin, milattan sonra 400 yılına ait kıyafetlerin bilinmesi mümkün müydü?

Askeri kıyafetler hakkında ipucu veren minyatürler bile en yakın 14'üncü yüzyıla aitti, öncesi meçhuldü.

Neticede, koskoca Türk devletleri madara edilmişti.

Kafalarına alüminyum tencere gibi şeyler takmışlar, ellerine süpürge saplarına benzeyen mızraklar tutuşturmuşlardı, tuhaf tuhaf renkli bornoz benzeri kaftanlar giydirmişlerdi, kaş yapayım derken göz çıkarmışlardı, televizyonlardaki tırışkadan tarihi dizilere benzemişti.

Rahmetli Bekir Coşkun ağabeyim “duşakabinoğulları beyliği” diye yazmıştı, ben nacizane “bornozoğulları devleti” diye yazmıştım.

İkimizi de derhal vatan haini ilan etmişlerdi.

Savcılığa koşturanlar oldu, suç duyurusunda filan bulundular.

Yandaş medyada küfür hakaret gırla gitti.

Neyse ki, bornoza bornoz demenin hukuken suç olmadığına kanaat getirildi, yırttık.

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Aradan yıllar geçti.

2021 oldu.

Sedat Peker devleti yöneten arkadaşların ipliğini pazara çıkardı.

En son, Korkmaz Karaca'yı anlattı.

Chp'de Deniz Baykal'ın danışmanıyken, saraya transfer olan, cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi olan, Akp yerel yönetimler başkan yardımcısı olan Korkmaz Karaca'yı tanıttı.

Ağır ithamlarda bulundu.

Deniz Baykal'a kadın ayarladığını bile iddia etti, Süleyman Soylu'nun kankası olduğunu, karaparacı Sezgin Baran Korkmaz'ın tahsis ettiği makam otomobiline bindiğini, orantısız zenginleştiğini iddia etti.

Bu vahim iddialar üzerine, Korkmaz Karaca'nın siyasi ilişkileri medyaya yansıdı, asrın liderimizle, Deniz Baykal'la, Binali Yıldırım'la, Süleyman Soylu'yla, barolar birliği başkanı Metin Feyzioğlu'yla çekilmiş fotoğrafları çıktı.

Doğumgünü videosu ortaya çıktı…

Muharrem İnce'nin, Akp'nin ekonomi bakanı Nihat Zeybekci'nin, İyi parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kktc cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Akp'li belediye başkanı Tevfik Göksu'nun, ballandıra ballandıra Korkmaz Karaca'nın doğumgününü kutladıkları anlaşıldı.

Neredeyse hepsinin “kardeşim” dediği, ferasetini, kabiliyetini, vizyonunu övdükleri ortaya çıktı.

Aynı videoda yeralan müteahhit Ali Ağaoğlu mesela, şahane tarif etmişti, “boyu küçük, işlevi büyük kardeşim” demişti.

Sezgin Baran Korkmaz ise, doğumgünü kutlama mesajında şunları söylemişti: “Çok kıymetli dostum, abim Korkmaz, iyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdım kardeşim, bir hemşehri olarak bana gösterdiğin desteği hiç unutmayacağım, Allah sana her daim huzurlu günler nasip eylesin.”

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Ve, aynı Korkmaz Karaca'nın bir de böyle fotoğrafı çıktı.

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Bornozoğulları devletini yazdım diye beni hapse atmak istemişlerdi.

Buyrun…

Muhalefetle iktidarın adeta paylaşamadığı, birbirlerinden kapış kapış kaptığı, Chp'nin İyi Parti'nin Akp'nin üstün meziyetlerini öve öve bitiremediği, sayın devletimizin en kıymetli, en gözde bürokratı.

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Bornozoğulları devletinin kanıtı!